Картаполов объяснил запрет гаджетов в зоне СВО

Картаполов: запрет использования гаджетов на СВО не коснется боевой работы

23 июля 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Законопроект не касается гаджетов для боевой работы и направлен на безопасность военнослужащих, заявил Андрей Картаполов Фото: Пресс-служба Государственной Думы Законопроект о дисциплинарной ответственности участников СВО не затрагивает запрет на использование гаджетов для боевой работы. Поправки уточняют ответственность за использование только бытовых электронных устройств, рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Во-первых, речь не идет о гаджетах, используемых для боевой работы. Во-вторых, законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений. И в-третьих, [это] урегулирование ранее принятых решений», — уточнил Андрей Картаполов в своем telegram-канале . Депутат также отметил, что изменения в законодательстве направлены на уточнение правил дисциплинарной ответственности. Комитет ранее одобрил поправки, которые разрешают командирам воинских частей, начальникам военной полиции и гарнизонов арестовывать военных до десяти суток за серьезные дисциплинарные проступки. Среди них: использование электронных устройств и технических средств бытового назначения, которые могут хранить или передавать данные о местоположении. Не так давно Картаполов подчеркивал, что срочников грядущего осеннего призыва не будут отправлять в зону СВО. Также добавив, что в осенний военный призыв в основном будут использоваться бумажные повестки, а не электронные. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Законопроект о дисциплинарной ответственности участников СВО не затрагивает запрет на использование гаджетов для боевой работы. Поправки уточняют ответственность за использование только бытовых электронных устройств, рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Во-первых, речь не идет о гаджетах, используемых для боевой работы. Во-вторых, законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений. И в-третьих, [это] урегулирование ранее принятых решений», — уточнил Андрей Картаполов в своем telegram-канале. Депутат также отметил, что изменения в законодательстве направлены на уточнение правил дисциплинарной ответственности. Комитет ранее одобрил поправки, которые разрешают командирам воинских частей, начальникам военной полиции и гарнизонов арестовывать военных до десяти суток за серьезные дисциплинарные проступки. Среди них: использование электронных устройств и технических средств бытового назначения, которые могут хранить или передавать данные о местоположении. Не так давно Картаполов подчеркивал, что срочников грядущего осеннего призыва не будут отправлять в зону СВО. Также добавив, что в осенний военный призыв в основном будут использоваться бумажные повестки, а не электронные.