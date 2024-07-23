Доступ к челябинскому озеру открыли после публикации URA.RU

Территорию вокруг озера Кумкуль в Челябинской области открыли для прохода отдыхающих после публикации URA.RU. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального минэкологии.
«Вдоль указанного земельного участка на расстоянии 300 метров от уреза воды в озере Кумкуль установлено ограждение. Доступ осуществлялся через проход между ограждениями, который перекрывается металлической цепочкой. На момент обследования плата взималась только за проезд и стоянку автотранспорта, проход осуществлялся свободно», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе минэкологии региона добавили, что после публикации URA.RU была проведена проверка. Земельный участок передан в аренду администрацией Аргаяшского района физлицу. Пользователю территории объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства.
Ранее URA.RU сообщало, что челябинцы возмутились тем, что единственный подъезд к озеру Кумкуль в Аргаяшском районе стал платным. За проезд к берегу отдыхающих якобы требуют заплатить от 250 до тысячи рублей, за проход — 50 рублей.
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