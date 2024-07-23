23 июля 2024

Доступ к челябинскому озеру открыли после публикации URA.RU

После публикации URA.RU открыт проход отдыхающих к челябинскому озеру Кумкуль
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Глэмпинг. Челябинск, водоем, курорт, летний отдых, озеро, отпуск
Челябинцы пожаловались на платный проезд и проход к озеру Кумкуль Фото:

Территорию вокруг озера Кумкуль в Челябинской области открыли для прохода отдыхающих после публикации URA.RU. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального минэкологии.

«Вдоль указанного земельного участка на расстоянии 300 метров от уреза воды в озере Кумкуль установлено ограждение. Доступ осуществлялся через проход между ограждениями, который перекрывается металлической цепочкой. На момент обследования плата взималась только за проезд и стоянку автотранспорта, проход осуществлялся свободно», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе минэкологии региона добавили, что после публикации URA.RU была проведена проверка. Земельный участок передан в аренду администрацией Аргаяшского района физлицу. Пользователю территории объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства.

Ранее URA.RU сообщало, что челябинцы возмутились тем, что единственный подъезд к озеру Кумкуль в Аргаяшском районе стал платным. За проезд к берегу отдыхающих якобы требуют заплатить от 250 до тысячи рублей, за проход — 50 рублей.

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Территорию вокруг озера Кумкуль в Челябинской области открыли для прохода отдыхающих после публикации URA.RU. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального минэкологии. «Вдоль указанного земельного участка на расстоянии 300 метров от уреза воды в озере Кумкуль установлено ограждение. Доступ осуществлялся через проход между ограждениями, который перекрывается металлической цепочкой. На момент обследования плата взималась только за проезд и стоянку автотранспорта, проход осуществлялся свободно», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В пресс-службе минэкологии региона добавили, что после публикации URA.RU была проведена проверка. Земельный участок передан в аренду администрацией Аргаяшского района физлицу. Пользователю территории объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства. Ранее URA.RU сообщало, что челябинцы возмутились тем, что единственный подъезд к озеру Кумкуль в Аргаяшском районе стал платным. За проезд к берегу отдыхающих якобы требуют заплатить от 250 до тысячи рублей, за проход — 50 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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