Депутат Вихарев ремонтирует школы и детсады на Эльмаше

24 июля 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Алексей Вихарев активно участвует в жизни города Фото: Дмитрий Иванов Лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев взялся за ремонты в школах и детсадах на Эльмаше. Вместе с активистами своего волонтерского центра Вихарев поможет двум десяткам учреждений, рассказали URA.RU в его команде. Так, за счет личных средств депутата косметические ремонты проходят сейчас в школах N°46, 67, 107, 136, 167, гимназии N°99 и детсадах №86, 107, 125, 161, 168, 178, 296, 500, 521, 545, «Надежда», 252, 477, 551 и 576. Там красят стены и полы в коридорах и рекреациях, приводят в порядок дворы, меняют линолеум в учебных кабинетах и группах. «Депутат помогает нашей школе более пяти лет, в этом году он поздравлял нас с юбилеем и дарил дорогостоящие микрофоны в актовый зал. Сегодня он содействует в подготовке к приемке школы к новому учебному году», — поделился директор школы N°67 Павел Селин. В общей сложности на помощь в подготовке учреждений к новому учебному году Вихарев уже потратил миллион рублей. Причем лично контролирует ход работ, помогает волонтерам и строителям. Накануне заезжал в 12-й детсад и 67-ю школу. «Получил обращения от горожан — шесть школ и 15 детских садов на Эльмаше нуждаются в ремонте. Решил вместе с ребятами из моего волонтерского центра помочь учреждениям подготовиться к новому учебному году. Закупил строительные материалы, нашел специалистов, наметил план работ — ремонт планируем закончить к середине августа. Дети — это будущее нашего региона, я сам папа двух дочек и знаю, как комфорт и безопасность влияют на качество образования!» — отметил сам Вихарев. Школам и детсадам Екатеринбурга он помогает уже много лет. В конце 2023-го он передал лазерный станок с ЧПУ школе N°138 и проектор школе №114. Ранее закупил современное оборудование для уроков труда в школы № 67 и 66, а школе-интернату №11 депутат помог оборудовать «мастерскую мечты», отремонтировав кабинет и оснастив его всем необходимым. В начале прошлого учебного года Вихарев отремонтировал пешеходный тротуар к школе №167. На благоустройство потребовалось более одного миллиона рублей и всего четыре дня, до этого несколько лет учащиеся и сотрудники школы вынуждены были добираться на уроки по грунтовой дороге. В мае Вихарев и его волонтерский центр запустили конкурс «Идея на миллион» для школьников и студентов до 25 лет. Предложения по улучшению Екатеринбурга будут приниматься все лето, а итоги будут подведены в начале октября. Выигранный миллион победитель сможет потратить по собственному усмотрению. Подробности об условиях конкурса — на сайте idea-million.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев взялся за ремонты в школах и детсадах на Эльмаше. Вместе с активистами своего волонтерского центра Вихарев поможет двум десяткам учреждений, рассказали URA.RU в его команде. Так, за счет личных средств депутата косметические ремонты проходят сейчас в школах N°46, 67, 107, 136, 167, гимназии N°99 и детсадах №86, 107, 125, 161, 168, 178, 296, 500, 521, 545, «Надежда», 252, 477, 551 и 576. Там красят стены и полы в коридорах и рекреациях, приводят в порядок дворы, меняют линолеум в учебных кабинетах и группах. «Депутат помогает нашей школе более пяти лет, в этом году он поздравлял нас с юбилеем и дарил дорогостоящие микрофоны в актовый зал. Сегодня он содействует в подготовке к приемке школы к новому учебному году», — поделился директор школы N°67 Павел Селин. В общей сложности на помощь в подготовке учреждений к новому учебному году Вихарев уже потратил миллион рублей. Причем лично контролирует ход работ, помогает волонтерам и строителям. Накануне заезжал в 12-й детсад и 67-ю школу. «Получил обращения от горожан — шесть школ и 15 детских садов на Эльмаше нуждаются в ремонте. Решил вместе с ребятами из моего волонтерского центра помочь учреждениям подготовиться к новому учебному году. Закупил строительные материалы, нашел специалистов, наметил план работ — ремонт планируем закончить к середине августа. Дети — это будущее нашего региона, я сам папа двух дочек и знаю, как комфорт и безопасность влияют на качество образования!» — отметил сам Вихарев. Школам и детсадам Екатеринбурга он помогает уже много лет. В конце 2023-го он передал лазерный станок с ЧПУ школе N°138 и проектор школе №114. Ранее закупил современное оборудование для уроков труда в школы № 67 и 66, а школе-интернату №11 депутат помог оборудовать «мастерскую мечты», отремонтировав кабинет и оснастив его всем необходимым. В начале прошлого учебного года Вихарев отремонтировал пешеходный тротуар к школе №167. На благоустройство потребовалось более одного миллиона рублей и всего четыре дня, до этого несколько лет учащиеся и сотрудники школы вынуждены были добираться на уроки по грунтовой дороге. В мае Вихарев и его волонтерский центр запустили конкурс «Идея на миллион» для школьников и студентов до 25 лет. Предложения по улучшению Екатеринбурга будут приниматься все лето, а итоги будут подведены в начале октября. Выигранный миллион победитель сможет потратить по собственному усмотрению. Подробности об условиях конкурса — на сайте idea-million.ru.