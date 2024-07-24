Депутат Мхитарян обратился к мэру Челябинска с просьбой вложиться в коммунальную инфраструктуру

Депутат Мхитарян: Челябинску требуется обновление коммунальной инфраструктуры

Виген Мхитарян считает необходимым разработать программу по обновлению коммунальной инфраструктуры Фото: Сергей Петров © URA.RU

Депутат гордумы Челябинска Виген Мхитарян обратился к мэру Наталье Котовой с предложением разработать комплексную программу замены коммунальной инфраструктуры во всем городе. Это предложение прозвучало после того, как глава города провела выездное совещание по вопросам капремонта инженерных сетей областного центра. В числе объектов, где побывала мэр Котова, стало место ремонта теплотрассы по улице Горького.

«Этот объект запустили еще 55 лет назад, в 1969 году. При этом капитальный ремонт последний раз проводили 37 лет назад. Можно представить, насколько изношена сейчас здесь инфраструктура», — пояснил URA.RU депутат. В настоящее время подрядчиком проводятся ремонтные работы на 310-метровом участке труб, несущих для жителей района тепло.

Подрядчик, в качестве которого выступает ООО «ПКФ-72» подтверждает, что степень износа на этом участке челябинской теплотрассы достаточно высокая. За последние годы на объекте произошло шесть серьезных повреждений.

«А ведь это лишь один участок, где требуется капитальный ремонт, а их только в Тракторозаводском районе десятки, Я считаю, что нашему району в частности, и всему городу Челябинску в целом сегодня требуется большая комплексная программа обновления коммунальной инфраструктуры. Нам необходима полноценная замена и теплотрасс, и канализационных сетей, и водопровода», — считает депутат. Он отметил, что проект обойдется городскому бюджету в серьезные суммы.

«Но если не совершить подобный коммунальный рывок, мы, в конце концов, будем лишь вечно латать дыры и погружаться во все более серьезные аварийные ситуации. Я уже обратился к городским властям, мы обсудили с главой Челябинска Натальей Петровной Котовой возможность разработки для мегаполиса большой программы обновления городской коммунальной инфраструктуры, задействовав бюджеты всех уровней», — заявил Мхитарян.

Предложение прозвучало в ходе выездного совещания с мэром Натальей Котовой в Тракторозаводском районе Фото: Сергей Петров © URA.RU