24 июля 2024

Сотрудник челябинского правительства отправится добровольцем на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Второй сотрудник ГКУ отправился в зону СВО добровольцем
Второй сотрудник ГКУ отправился в зону СВО добровольцем Фото:

Сотрудник Главного контрольного управления Челябинской области принял решение отправиться добровольцем на специальную военную операцию. Об этом 25 июля сообщается в telegram-канале ГКУ.

«Наш коллега понимает, что сегодня защита Родины, ее независимости и победа — являются главными задачами каждого гражданина страны. Вдохновленный духом патриотизма, он подписал контракт с Министерством обороны РФ и уже в ближайшую субботу отправится в составе добровольческого батальона в зону специальной военной операции», — сообщается в канале.

Сотрудники ГКУ добавили, что гордятся мужеством коллеги и что его поступок — настоящий пример преданности Родине. Они сообщили, что поддерживают коллегу и с нетерпением ждут его возвращения с победой.

Ранее еще один сотрудник ГКУ отправил на СВО. Он служит медбратом, и в мае этого года награжден медалью «За спасение погибавших».

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Сотрудник Главного контрольного управления Челябинской области принял решение отправиться добровольцем на специальную военную операцию. Об этом 25 июля сообщается в telegram-канале ГКУ. «Наш коллега понимает, что сегодня защита Родины, ее независимости и победа — являются главными задачами каждого гражданина страны. Вдохновленный духом патриотизма, он подписал контракт с Министерством обороны РФ и уже в ближайшую субботу отправится в составе добровольческого батальона в зону специальной военной операции», — сообщается в канале. Сотрудники ГКУ добавили, что гордятся мужеством коллеги и что его поступок — настоящий пример преданности Родине. Они сообщили, что поддерживают коллегу и с нетерпением ждут его возвращения с победой. Ранее еще один сотрудник ГКУ отправил на СВО. Он служит медбратом, и в мае этого года награжден медалью «За спасение погибавших».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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