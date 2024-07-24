Сотрудник челябинского правительства отправится добровольцем на СВО

Сотрудник Главного контрольного управления Челябинской области принял решение отправиться добровольцем на специальную военную операцию. Об этом 25 июля сообщается в telegram-канале ГКУ.
«Наш коллега понимает, что сегодня защита Родины, ее независимости и победа — являются главными задачами каждого гражданина страны. Вдохновленный духом патриотизма, он подписал контракт с Министерством обороны РФ и уже в ближайшую субботу отправится в составе добровольческого батальона в зону специальной военной операции», — сообщается в канале.
Сотрудники ГКУ добавили, что гордятся мужеством коллеги и что его поступок — настоящий пример преданности Родине. Они сообщили, что поддерживают коллегу и с нетерпением ждут его возвращения с победой.
Ранее еще один сотрудник ГКУ отправил на СВО. Он служит медбратом, и в мае этого года награжден медалью «За спасение погибавших».
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