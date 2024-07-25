Где дешевле всего отдохнуть на море в начале августа

В начале августа, по мнению экспертов Ассоциации туроператоров России (АТОР), самыми доступными направлениями для пляжного отдыха станут Анапа и Сочи. Об этом стало известно из исследования проведенного компанией «1001 Тур».
"Для тех, кто выберет Анапу, стоимость отдыха, включая транспортировку на автомобиле из Москвы, составит не менее 78,6 тысяч рублей на двоих за проживание в отеле трех звезд с завтраками на десять ночей. Дополнительно на питание в городе потребуется потратить еще как минимум 30 тысяч рублей", — говорится на сайте АТОР. Большой Сочи предлагает туристам привлекательные десятидневные туры для двоих по минимальной цене 96 тысяч рублей с размещением в отеле три звезды и полным пансионом с 1 по 7 августа.
Абхазия оказывается третьей по ценовому предложению: пакетные туры с перелетом из Москвы и трансфером в Абхазию за десять ночей стоят 99,4 тысячи рублей на двоих с завтраками, что на 13% дороже, чем в середине июля. На остров Хайнань минимальная цена за десятидневный тур составляет 110,8 тысячи рублей на двоих с перелетом и размещением в отеле три звезды с завтраками, что на 10% дешевле июля.
Объединенные Арабские Эмираты предлагают пакеты от 118,2 тысячи рублей на двоих, однако размещение будет в двухзвездочном отеле. Египет же демонстрирует наибольшее повышение цен: десятидневный тур стоит 149,3 тысячи рублей на двоих в отеле три звезды с системой «все включено», что на 15% выше июля.
Вьетнам и Таиланд предлагают туры по 130–132 тысячи рублей на двоих, при этом цены на отдых в Таиланде снизились на 20% по сравнению с июлем. Туры на Шри-Ланку, в Катар и Индию (Гоа) стоят 152–159 тысяч рублей на двоих с размещением в отелях с завтраками. В Турции, в частности на курортах Анталии, минимальные цены на десятидневные туры с питанием «все включено» стартуют от 170 тысяч рублей на двоих, что на 17% меньше, чем в середине июля, но все еще на 27% выше цен августа прошлого года, заключили в АТОР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.