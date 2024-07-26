Под Асбестом в районе поселка Папанинцев (Свердловская область) произошла авария трех автомобилей, один из которых разорвало на части. В результате ДТП погиб один человек, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«На 22 километре автодороги Белоярский — Асбест Асбестовского района произошло столкновение трех легковых автомобилей. В результате происшествия человек погиб, еще один получил травмы различной степени тяжести», — пояснили в ведомстве. Судя по фото, одну из машин разорвало.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ, МЧС, скорой медпомощи и следственно-оперативная группа местного ОВД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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