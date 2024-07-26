В ДТП на свердловской трассе разорвало автомобиль, есть погибший. Фото

26 июля 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

К месту аварии приехали силовики и медики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Под Асбестом в районе поселка Папанинцев (Свердловская область) произошла авария трех автомобилей, один из которых разорвало на части. В результате ДТП погиб один человек, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «На 22 километре автодороги Белоярский — Асбест Асбестовского района произошло столкновение трех легковых автомобилей. В результате происшествия человек погиб, еще один получил травмы различной степени тяжести», — пояснили в ведомстве. Судя по фото, одну из машин разорвало. На месте аварии работают сотрудники ГАИ, МЧС, скорой медпомощи и следственно-оперативная группа местного ОВД. Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают медики, силовики и спасатели telegram-канал «Типичный Асбест» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Асбестом в районе поселка Папанинцев (Свердловская область) произошла авария трех автомобилей, один из которых разорвало на части. В результате ДТП погиб один человек, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «На 22 километре автодороги Белоярский — Асбест Асбестовского района произошло столкновение трех легковых автомобилей. В результате происшествия человек погиб, еще один получил травмы различной степени тяжести», — пояснили в ведомстве. Судя по фото, одну из машин разорвало. На месте аварии работают сотрудники ГАИ, МЧС, скорой медпомощи и следственно-оперативная группа местного ОВД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.