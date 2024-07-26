В ДТП на свердловской трассе разорвало автомобиль, есть погибший. Фото

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Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, дтп, дпс, сотрудник дпс, сотрудник гибдд
К месту аварии приехали силовики и медики Фото:

Под Асбестом в районе поселка Папанинцев (Свердловская область) произошла авария трех автомобилей, один из которых разорвало на части. В результате ДТП погиб один человек, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«На 22 километре автодороги Белоярский — Асбест Асбестовского района произошло столкновение трех легковых автомобилей. В результате происшествия человек погиб, еще один получил травмы различной степени тяжести», — пояснили в ведомстве. Судя по фото, одну из машин разорвало.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, МЧС, скорой медпомощи и следственно-оперативная группа местного ОВД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте работают медики, силовики и спасатели
На месте работают медики, силовики и спасатели
Фото:

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Под Асбестом в районе поселка Папанинцев (Свердловская область) произошла авария трех автомобилей, один из которых разорвало на части. В результате ДТП погиб один человек, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «На 22 километре автодороги Белоярский — Асбест Асбестовского района произошло столкновение трех легковых автомобилей. В результате происшествия человек погиб, еще один получил травмы различной степени тяжести», — пояснили в ведомстве. Судя по фото, одну из машин разорвало. На месте аварии работают сотрудники ГАИ, МЧС, скорой медпомощи и следственно-оперативная группа местного ОВД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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