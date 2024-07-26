Происшествия Прокурор Карабаша посетил пункт временного размещения эвакуированных из-за прорыва дамбы. Видео Прокурор Карабаша посетил ПВР для эвакуированных из-за прорыва дамбы 27 июля 2024 в 02:03 Размер текста - 17 + В Челябинской области проводят эвакуацию людей из домов Фото: Анатолий Мармышев © URA.RU новость из сюжета Под Карабашем прорвало дамбу Прокурор Карабаша Челябинской области Василий Пичугин посетил пункт временного размещения (ПВР) для жителей поселков, пострадавших прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Осуществлен выезд в пункт временного размещения для эвакуированных из зоны подтопления. Вопрос остается на контроле у прокурора города», — заявил Пичугин. Для эвакуированных создано два ПВР. Один пока пустует. Для тех, кто находится в ПВР, организовано горячее питание. По данным МЧС эвакуировано 163 человека, из них 21 ребенок. Жителей вывозили из поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево. Для пострадавших также организована работа мобильной приемной. Заместитель прокурора Челябинской области Денис Ситников 27 июня в Карабаше проведет выездной прием граждан в ПВР, где также проверит соблюдение прав, добавили в пресс-службе ведомства. В Челябинской области 26 июля произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище. В зоне подтопления оказались около 200 человек. URA.RU ведет трансляцию о ситуации. В одной комнате смогут разместиться несколько человек Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Прокурор Карабаша Челябинской области Василий Пичугин посетил пункт временного размещения (ПВР) для жителей поселков, пострадавших прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Осуществлен выезд в пункт временного размещения для эвакуированных из зоны подтопления. Вопрос остается на контроле у прокурора города», — заявил Пичугин. Для эвакуированных создано два ПВР. Один пока пустует. Для тех, кто находится в ПВР, организовано горячее питание. По данным МЧС эвакуировано 163 человека, из них 21 ребенок. Жителей вывозили из поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево. Для пострадавших также организована работа мобильной приемной. Заместитель прокурора Челябинской области Денис Ситников 27 июня в Карабаше проведет выездной прием граждан в ПВР, где также проверит соблюдение прав, добавили в пресс-службе ведомства. В Челябинской области 26 июля произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище. В зоне подтопления оказались около 200 человек. URA.RU ведет трансляцию о ситуации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям