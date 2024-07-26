26 июля 2024

Прокурор Карабаша посетил пункт временного размещения эвакуированных из-за прорыва дамбы. Видео

Прокурор Карабаша посетил ПВР для эвакуированных из-за прорыва дамбы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Карабаш, прорыв дамбы
В Челябинской области проводят эвакуацию людей из домов Фото:
новость из сюжета
Под Карабашем прорвало дамбу

Прокурор Карабаша Челябинской области Василий Пичугин посетил пункт временного размещения (ПВР) для жителей поселков, пострадавших прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Осуществлен выезд в пункт временного размещения для эвакуированных из зоны подтопления. Вопрос остается на контроле у прокурора города», — заявил Пичугин.

Для эвакуированных создано два ПВР. Один пока пустует. Для тех, кто находится в ПВР, организовано горячее питание.

По данным МЧС эвакуировано 163 человека, из них 21 ребенок. Жителей вывозили из поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево.

Для пострадавших также организована работа мобильной приемной. Заместитель прокурора Челябинской области Денис Ситников 27 июня в Карабаше проведет выездной прием граждан в ПВР, где также проверит соблюдение прав, добавили в пресс-службе ведомства.

В Челябинской области 26 июля произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище. В зоне подтопления оказались около 200 человек. URA.RU ведет трансляцию о ситуации.

В одной комнате смогут разместиться несколько человек
В одной комнате смогут разместиться несколько человек

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокурор Карабаша Челябинской области Василий Пичугин посетил пункт временного размещения (ПВР) для жителей поселков, пострадавших прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Осуществлен выезд в пункт временного размещения для эвакуированных из зоны подтопления. Вопрос остается на контроле у прокурора города», — заявил Пичугин. Для эвакуированных создано два ПВР. Один пока пустует. Для тех, кто находится в ПВР, организовано горячее питание. По данным МЧС эвакуировано 163 человека, из них 21 ребенок. Жителей вывозили из поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево. Для пострадавших также организована работа мобильной приемной. Заместитель прокурора Челябинской области Денис Ситников 27 июня в Карабаше проведет выездной прием граждан в ПВР, где также проверит соблюдение прав, добавили в пресс-службе ведомства. В Челябинской области 26 июля произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище. В зоне подтопления оказались около 200 человек. URA.RU ведет трансляцию о ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...