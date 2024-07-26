Прокурор Карабаша Челябинской области Василий Пичугин посетил пункт временного размещения (ПВР) для жителей поселков, пострадавших прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Осуществлен выезд в пункт временного размещения для эвакуированных из зоны подтопления. Вопрос остается на контроле у прокурора города», — заявил Пичугин.
Для эвакуированных создано два ПВР. Один пока пустует. Для тех, кто находится в ПВР, организовано горячее питание.
По данным МЧС эвакуировано 163 человека, из них 21 ребенок. Жителей вывозили из поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево.
Для пострадавших также организована работа мобильной приемной. Заместитель прокурора Челябинской области Денис Ситников 27 июня в Карабаше проведет выездной прием граждан в ПВР, где также проверит соблюдение прав, добавили в пресс-службе ведомства.
В Челябинской области 26 июля произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище. В зоне подтопления оказались около 200 человек. URA.RU ведет трансляцию о ситуации.
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