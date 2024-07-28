Mash: один человек погиб при падении самолета в Карачаево-Черкесии

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Виды Кунгура. Пермский край, легкая авиация, легкомоторный самолет
В самолете, упавшем в Карачаево-Черкессии, находились двое человек: один из них погиб, другой — в тяжелом состоянии Фото:

При падении легкомоторного самолета в Карачаево-Черкессии погиб один человек, он был на борту. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Легкомоторный самолет упал в Карачево-Черкесии. Один человек погиб, второй находится в тяжелом состоянии», — говорится в публикации.

Ранее telegram-канал 112 сообщал, что жертв не было. Официальной информации пока не поступало.

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При падении легкомоторного самолета в Карачаево-Черкессии погиб один человек, он был на борту. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Легкомоторный самолет упал в Карачево-Черкесии. Один человек погиб, второй находится в тяжелом состоянии», — говорится в публикации. Ранее telegram-канал 112 сообщал, что жертв не было. Официальной информации пока не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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