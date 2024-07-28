Mash: один человек погиб при падении самолета в Карачаево-Черкесии

В самолете, упавшем в Карачаево-Черкессии, находились двое человек: один из них погиб, другой — в тяжелом состоянии
При падении легкомоторного самолета в Карачаево-Черкессии погиб один человек, он был на борту. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Легкомоторный самолет упал в Карачево-Черкесии. Один человек погиб, второй находится в тяжелом состоянии», — говорится в публикации.
Ранее telegram-канал 112 сообщал, что жертв не было. Официальной информации пока не поступало.
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