Происшествия Mash: один человек погиб при падении самолета в Карачаево-Черкесии 28 июля 2024 в 14:24 Размер текста - 17 + В самолете, упавшем в Карачаево-Черкессии, находились двое человек: один из них погиб, другой — в тяжелом состоянии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При падении легкомоторного самолета в Карачаево-Черкессии погиб один человек, он был на борту. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Легкомоторный самолет упал в Карачево-Черкесии. Один человек погиб, второй находится в тяжелом состоянии», — говорится в публикации. Ранее telegram-канал 112 сообщал, что жертв не было. Официальной информации пока не поступало. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! При падении легкомоторного самолета в Карачаево-Черкессии погиб один человек, он был на борту. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Легкомоторный самолет упал в Карачево-Черкесии. Один человек погиб, второй находится в тяжелом состоянии», — говорится в публикации. Ранее telegram-канал 112 сообщал, что жертв не было. Официальной информации пока не поступало. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям