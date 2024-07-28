112: в Карачаево-Черкессии упал легкомоторный самолет

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Тренировка десантников-пожарных. Свердловская область, поселок Заря, ан 2, гражданская авиация, ан2, ан-2, самолет, легкомоторный самолет
На борту самолета находились два человека Фото:

В Карачаево-Черкесии упал легкомоторный самолет. На борту находились два человека.

«Инцидент произошел в районе населенного пункта Красный Курган. На борту находились два человека, оба выжили», — передает telegram-канал 112. Есть ли у пострадавших травмы, не уточняется.

На место происшествия работают экстренные службы. Причины падения самолета уточняются.

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В Карачаево-Черкесии упал легкомоторный самолет. На борту находились два человека. «Инцидент произошел в районе населенного пункта Красный Курган. На борту находились два человека, оба выжили», — передает telegram-канал 112. Есть ли у пострадавших травмы, не уточняется. На место происшествия работают экстренные службы. Причины падения самолета уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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