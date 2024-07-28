112: в Карачаево-Черкессии упал легкомоторный самолет

На борту самолета находились два человека
В Карачаево-Черкесии упал легкомоторный самолет. На борту находились два человека.
«Инцидент произошел в районе населенного пункта Красный Курган. На борту находились два человека, оба выжили», — передает telegram-канал 112. Есть ли у пострадавших травмы, не уточняется.
На место происшествия работают экстренные службы. Причины падения самолета уточняются.
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