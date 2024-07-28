Власти Усть-Катава предупредили население о вынужденном отключении воды

29 июля 2024 в 00:10 Размер текста - 17 +

В дома горожан прекратится подача воды (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Власти города Усть-Катав Челябинской области предупредили население о вынужденном отключении воды из-за разлива рек Юрюзань и Катав. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба муниципалитета. «С целью недопущения попадания паводковых вод в систему водоснабжения центральной части города, поселков Первомайский и Шубино, принято решение приостановить водозабор и подачу воды до семи утра 29 июля», — информирует пресс-служба Усть-Катавского городского округа в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Власти вынужден отключить воду из-за разлива рек Юрюзань и Катав, и необходимости увеличить сброс на гидротехническом сооружении (ГТС) Усть-Катава. В Челябинской области продолжают бороться с последствиями ливней, которые не прекращались три дня. К 28 июля дожди перестали идти, но часть территорий все равно остается затопленными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти города Усть-Катав Челябинской области предупредили население о вынужденном отключении воды из-за разлива рек Юрюзань и Катав. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба муниципалитета. «С целью недопущения попадания паводковых вод в систему водоснабжения центральной части города, поселков Первомайский и Шубино, принято решение приостановить водозабор и подачу воды до семи утра 29 июля», — информирует пресс-служба Усть-Катавского городского округа в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Власти вынужден отключить воду из-за разлива рек Юрюзань и Катав, и необходимости увеличить сброс на гидротехническом сооружении (ГТС) Усть-Катава. В Челябинской области продолжают бороться с последствиями ливней, которые не прекращались три дня. К 28 июля дожди перестали идти, но часть территорий все равно остается затопленными.