28 июля 2024

Власти Усть-Катава предупредили население о вынужденном отключении воды

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В дома горожан прекратится подача воды (архивное фото) Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Власти города Усть-Катав Челябинской области предупредили население о вынужденном отключении воды из-за разлива рек Юрюзань и Катав. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба муниципалитета.

«С целью недопущения попадания паводковых вод в систему водоснабжения центральной части города, поселков Первомайский и Шубино, принято решение приостановить водозабор и подачу воды до семи утра 29 июля», — информирует пресс-служба Усть-Катавского городского округа в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Власти вынужден отключить воду из-за разлива рек Юрюзань и Катав, и необходимости увеличить сброс на гидротехническом сооружении (ГТС) Усть-Катава.

В Челябинской области продолжают бороться с последствиями ливней, которые не прекращались три дня. К 28 июля дожди перестали идти, но часть территорий все равно остается затопленными.

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Власти города Усть-Катав Челябинской области предупредили население о вынужденном отключении воды из-за разлива рек Юрюзань и Катав. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба муниципалитета. «С целью недопущения попадания паводковых вод в систему водоснабжения центральной части города, поселков Первомайский и Шубино, принято решение приостановить водозабор и подачу воды до семи утра 29 июля», — информирует пресс-служба Усть-Катавского городского округа в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Власти вынужден отключить воду из-за разлива рек Юрюзань и Катав, и необходимости увеличить сброс на гидротехническом сооружении (ГТС) Усть-Катава. В Челябинской области продолжают бороться с последствиями ливней, которые не прекращались три дня. К 28 июля дожди перестали идти, но часть территорий все равно остается затопленными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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