29 июля 2024

Пермь зальет дождями

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяков ждет дождливая погода
Пермяков ждет дождливая погода Фото:

В ближайшие дни в Перми ожидается дождливая и умеренно теплая погода. Об этом предупреждают метеорологи.

«Днем 30 и 31 июля в Перми прогнозируются дожди, воздух прогреется до 22-24 градусов. Порывы ветра будут до 7 метров в секунду», — указано в прогнозе на сайте Gismeteo.

Дождливая погода держится в регионе на протяжении нескольких дней. МЧС предупредило пермяков — если осадки не прекратятся, уровень воды в реках может значительно повыситься.

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В ближайшие дни в Перми ожидается дождливая и умеренно теплая погода. Об этом предупреждают метеорологи. «Днем 30 и 31 июля в Перми прогнозируются дожди, воздух прогреется до 22-24 градусов. Порывы ветра будут до 7 метров в секунду», — указано в прогнозе на сайте Gismeteo. Дождливая погода держится в регионе на протяжении нескольких дней. МЧС предупредило пермяков — если осадки не прекратятся, уровень воды в реках может значительно повыситься.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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