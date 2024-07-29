Пермь зальет дождями

Пермяков ждет дождливая погода
В ближайшие дни в Перми ожидается дождливая и умеренно теплая погода. Об этом предупреждают метеорологи.
«Днем 30 и 31 июля в Перми прогнозируются дожди, воздух прогреется до 22-24 градусов. Порывы ветра будут до 7 метров в секунду», — указано в прогнозе на сайте Gismeteo.
Дождливая погода держится в регионе на протяжении нескольких дней. МЧС предупредило пермяков — если осадки не прекратятся, уровень воды в реках может значительно повыситься.
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