В США посчитали количество боеприпасов для войны с Китаем и пришли в уныние

США израсходует свои боеприпасы в течение трех-четырех недель в случае войны с Китаем. Об этом сообщили в новом докладе о национальной обороне Штатов после неутешительных подсчетов.
«В результате несекретные публичные военные игры показывают, что в случае конфликта с Китаем Соединенные Штаты в значительной степени исчерпают свои запасы боеприпасов всего за три-четыре недели», — говорится в отчете. Цитату приводит издание Business Insider.
Также комиссия из восьми человек заявила, что некоторых боеприпасов, таких как противокорабельные ракеты, может хватить всего на несколько дней. Запасов вооружения не хватает, поэтому США не готовы к длительному конфликту с Китаем или Россией, говорится в отчете.
Дефицит продолжает сохраняться даже после недавней активизации Штатами производства оружия для поставок на Украину. «Промышленного производства в США крайне недостаточно для обеспечения оборудованием, технологиями и боеприпасами, необходимыми сегодня, не говоря уже о требованиях конфликта великих держав», — написали в отчете.
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