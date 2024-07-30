30 июля 2024

Экс-хозяева «Макфы» продолжат добиваться отмены национализации холдинга

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Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь на АО «Макфа». Челябинск, макароны, макфа, паста, макаронные изделия
Адвокаты производителя муки и круп настаивают на незаконной национализации предприятия Фото:
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Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Адвокат холдинга «Макфа», основанного челябинским экс-губернатором Михаилом Юревичем, Игорь Трунов заявил, что защита и дальше будет добавиться решения об отмене национализации компании. Об этом он рассказал URA.RU.

«Решение областного суда, отказавшего нам в удовлетворении жалобы, мы будем оспаривать в Седьмом кассационном суде. Мы считаем национализацию незаконной», — прокомментировал Трунов.

Ранее, 30 июля, Челябинский областной суд оставил в силе решение Центрального райсуда о национализации холдинга «Макфа», основанного бывшим губернатором Михаилом Юревичем. Судья не нашел оснований для пересмотра решения о передаче активов компании государству.

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Адвокат холдинга «Макфа», основанного челябинским экс-губернатором Михаилом Юревичем, Игорь Трунов заявил, что защита и дальше будет добавиться решения об отмене национализации компании. Об этом он рассказал URA.RU. «Решение областного суда, отказавшего нам в удовлетворении жалобы, мы будем оспаривать в Седьмом кассационном суде. Мы считаем национализацию незаконной», — прокомментировал Трунов. Ранее, 30 июля, Челябинский областной суд оставил в силе решение Центрального райсуда о национализации холдинга «Макфа», основанного бывшим губернатором Михаилом Юревичем. Судья не нашел оснований для пересмотра решения о передаче активов компании государству.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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