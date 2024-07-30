Экс-хозяева «Макфы» продолжат добиваться отмены национализации холдинга

Адвокат холдинга «Макфа», основанного челябинским экс-губернатором Михаилом Юревичем, Игорь Трунов заявил, что защита и дальше будет добавиться решения об отмене национализации компании. Об этом он рассказал URA.RU.
«Решение областного суда, отказавшего нам в удовлетворении жалобы, мы будем оспаривать в Седьмом кассационном суде. Мы считаем национализацию незаконной», — прокомментировал Трунов.
Ранее, 30 июля, Челябинский областной суд оставил в силе решение Центрального райсуда о национализации холдинга «Макфа», основанного бывшим губернатором Михаилом Юревичем. Судья не нашел оснований для пересмотра решения о передаче активов компании государству.
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