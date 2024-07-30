Экономика Бизнес Экс-хозяева «Макфы» продолжат добиваться отмены национализации холдинга 31 июля 2024 в 00:56 Размер текста - 17 + Адвокаты производителя муки и круп настаивают на незаконной национализации предприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Адвокат холдинга «Макфа», основанного челябинским экс-губернатором Михаилом Юревичем, Игорь Трунов заявил, что защита и дальше будет добавиться решения об отмене национализации компании. Об этом он рассказал URA.RU. «Решение областного суда, отказавшего нам в удовлетворении жалобы, мы будем оспаривать в Седьмом кассационном суде. Мы считаем национализацию незаконной», — прокомментировал Трунов. Ранее, 30 июля, Челябинский областной суд оставил в силе решение Центрального райсуда о национализации холдинга «Макфа», основанного бывшим губернатором Михаилом Юревичем. Судья не нашел оснований для пересмотра решения о передаче активов компании государству. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Адвокат холдинга «Макфа», основанного челябинским экс-губернатором Михаилом Юревичем, Игорь Трунов заявил, что защита и дальше будет добавиться решения об отмене национализации компании. Об этом он рассказал URA.RU. «Решение областного суда, отказавшего нам в удовлетворении жалобы, мы будем оспаривать в Седьмом кассационном суде. Мы считаем национализацию незаконной», — прокомментировал Трунов. Ранее, 30 июля, Челябинский областной суд оставил в силе решение Центрального райсуда о национализации холдинга «Макфа», основанного бывшим губернатором Михаилом Юревичем. Судья не нашел оснований для пересмотра решения о передаче активов компании государству. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям