Дачники обвинили скандального экс-главу филиала ПФР из ХМАО в захвате земли

В Нижневартовске дачники обвинили бывшего главу местного пенсионного фонда Юрия Гончарука, который осужден за взятки, в захвате земли, пишет telegram-канал N1. Очевидцы утверждают, что в СОНТе «Березка» по его инициативе начали выкорчевывать деревья у озера.
«У СОНТа Березка НЗРА скандал с захватом земли у озера. По словам местных жителей, на берег приехал трактор и начал выкорчевывать забор и деревья. Вартовчане перегородили дорогу трактору личной машиной. После приехал заказчик этого безобразия — бывший глава пенсионного фонда Гончарук», — пишет telegram-канал.
В ответ на претензии дачников Гончарук в разговоре с URA.RU заявил, что участок принадлежит его жене на законных основаниях. «Хочу немного оградить, подсыпать песочка. Там никто ничего строить не будет, никаких домов. Посыпать и приезжать отдыхать», — сказал в разговоре с агентством Гончарук.
Ранее URA.RU рассказывало, что суд вынес приговор экс-главе ПФР Нижневартовска за получение взятки. Тогда Гончаруку назначили штраф в размере 7,5 миллионов рублей.
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