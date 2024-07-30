30 июля 2024

Дачники обвинили скандального экс-главу филиала ПФР из ХМАО в захвате земли

Экс-главу ПФР Нижневартовска Гончарука дачники обвинили в захвате земли
© Служба новостей «URA.RU»
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Дачники пожаловались, что экс-глава Гончарук выкорчевывает деревья у озера
Дачники пожаловались, что экс-глава Гончарук выкорчевывает деревья у озера Фото:

В Нижневартовске дачники обвинили бывшего главу местного пенсионного фонда Юрия Гончарука, который осужден за взятки, в захвате земли, пишет telegram-канал N1. Очевидцы утверждают, что в СОНТе «Березка» по его инициативе начали выкорчевывать деревья у озера.

«У СОНТа Березка НЗРА скандал с захватом земли у озера. По словам местных жителей, на берег приехал трактор и начал выкорчевывать забор и деревья. Вартовчане перегородили дорогу трактору личной машиной. После приехал заказчик этого безобразия — бывший глава пенсионного фонда Гончарук», — пишет telegram-канал.

В ответ на претензии дачников Гончарук в разговоре с URA.RU заявил, что участок принадлежит его жене на законных основаниях. «Хочу немного оградить, подсыпать песочка. Там никто ничего строить не будет, никаких домов. Посыпать и приезжать отдыхать», — сказал в разговоре с агентством Гончарук.

Ранее URA.RU рассказывало, что суд вынес приговор экс-главе ПФР Нижневартовска за получение взятки. Тогда Гончаруку назначили штраф в размере 7,5 миллионов рублей.

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В Нижневартовске дачники обвинили бывшего главу местного пенсионного фонда Юрия Гончарука, который осужден за взятки, в захвате земли, пишет telegram-канал N1. Очевидцы утверждают, что в СОНТе «Березка» по его инициативе начали выкорчевывать деревья у озера. «У СОНТа Березка НЗРА скандал с захватом земли у озера. По словам местных жителей, на берег приехал трактор и начал выкорчевывать забор и деревья. Вартовчане перегородили дорогу трактору личной машиной. После приехал заказчик этого безобразия — бывший глава пенсионного фонда Гончарук», — пишет telegram-канал. В ответ на претензии дачников Гончарук в разговоре с URA.RU заявил, что участок принадлежит его жене на законных основаниях. «Хочу немного оградить, подсыпать песочка. Там никто ничего строить не будет, никаких домов. Посыпать и приезжать отдыхать», — сказал в разговоре с агентством Гончарук. Ранее URA.RU рассказывало, что суд вынес приговор экс-главе ПФР Нижневартовска за получение взятки. Тогда Гончаруку назначили штраф в размере 7,5 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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