В какой службе доставки сделан заказ не уточняется
В Нягани (ХМАО) служба доставки японской кухни привезла клиентке заказ. Югорчанка сообщила URA.RU, что, когда открыла упаковку, из нее выбежал таракан.
«Вчера заказали роллы в Нягани. Прям из коробки с роллами выбежал таракан», — говорится в сообщении.
Югорчанка успела поймать насекомое и запечатлеть его на фото. В какой службе доставки был сделан заказ не уточняется.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре. Ответ ожидается.
Югорчанка успела поймать таракана ,выбежавшего из коробки с роллами
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