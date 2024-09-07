07 сентября 2024

В ХМАО клиенту привезли роллы с тараканами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В какой службе доставки сделан заказ не уточняется
В какой службе доставки сделан заказ не уточняется Фото:

В Нягани (ХМАО) служба доставки японской кухни привезла клиентке заказ. Югорчанка сообщила URA.RU, что, когда открыла упаковку, из нее выбежал таракан.

«Вчера заказали роллы в Нягани. Прям из коробки с роллами выбежал таракан», — говорится в сообщении.

Югорчанка успела поймать насекомое и запечатлеть его на фото. В какой службе доставки был сделан заказ не уточняется.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре. Ответ ожидается.

Югорчанка успела поймать таракана ,выбежавшего из коробки с роллами
Югорчанка успела поймать таракана ,выбежавшего из коробки с роллами
Фото:

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В Нягани (ХМАО) служба доставки японской кухни привезла клиентке заказ. Югорчанка сообщила URA.RU, что, когда открыла упаковку, из нее выбежал таракан. «Вчера заказали роллы в Нягани. Прям из коробки с роллами выбежал таракан», — говорится в сообщении. Югорчанка успела поймать насекомое и запечатлеть его на фото. В какой службе доставки был сделан заказ не уточняется. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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