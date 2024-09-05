Главная коммунальщица Сургута, обвиняемая в коррупции, уволилась из мэрии

Директор департамента городского хозяйства Сургута (ХМАО) Мария Ванькова покидает пост. Источник URA.RU в местном истеблишменте сообщил, что на ее отставке настоял глава города Максим Слепов, зачищающий администрацию от команды своего предшественника Андрея Филатова.
«Ванькова, подозреваемая в получении взятки в размере 500 тысяч рублей во время своей работы в Югорском фонде капремонта, уволилась из мэрии Сургута. На ее отставке настоял глава города Слепов, зачищающий администрацию от команды своего предшественника Филатова», — поделился инсайдер.
В администрации города подтвердили отставку чиновницы. Ванькова покинула пост с формулировкой «по собственному желанию».
Ранее URA.RU писало, что уголовное дело Ваньковой спровоцировало виток клановых войн в мэрии Сургута. За три дня до отставки она в беседе с журналистом пыталась опровергнуть слухи об увольнении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!