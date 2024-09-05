05 сентября 2024

Главная коммунальщица Сургута, обвиняемая в коррупции, уволилась из мэрии

Глава депгорхоза Сургута Ванькова, обвиняемая в получении взяток, покинула пост
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мария Ванькова покинула пост директора депгорхоза Сургута
Мария Ванькова покинула пост директора депгорхоза Сургута Фото:

Директор департамента городского хозяйства Сургута (ХМАО) Мария Ванькова покидает пост. Источник URA.RU в местном истеблишменте сообщил, что на ее отставке настоял глава города Максим Слепов, зачищающий администрацию от команды своего предшественника Андрея Филатова.

«Ванькова, подозреваемая в получении взятки в размере 500 тысяч рублей во время своей работы в Югорском фонде капремонта, уволилась из мэрии Сургута. На ее отставке настоял глава города Слепов, зачищающий администрацию от команды своего предшественника Филатова», — поделился инсайдер.

В администрации города подтвердили отставку чиновницы. Ванькова покинула пост с формулировкой «по собственному желанию». 

Ранее URA.RU писало, что уголовное дело Ваньковой спровоцировало виток клановых войн в мэрии Сургута. За три дня до отставки она в беседе с журналистом пыталась опровергнуть слухи об увольнении.

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Директор департамента городского хозяйства Сургута (ХМАО) Мария Ванькова покидает пост. Источник URA.RU в местном истеблишменте сообщил, что на ее отставке настоял глава города Максим Слепов, зачищающий администрацию от команды своего предшественника Андрея Филатова. «Ванькова, подозреваемая в получении взятки в размере 500 тысяч рублей во время своей работы в Югорском фонде капремонта, уволилась из мэрии Сургута. На ее отставке настоял глава города Слепов, зачищающий администрацию от команды своего предшественника Филатова», — поделился инсайдер. В администрации города подтвердили отставку чиновницы. Ванькова покинула пост с формулировкой «по собственному желанию».  Ранее URA.RU писало, что уголовное дело Ваньковой спровоцировало виток клановых войн в мэрии Сургута. За три дня до отставки она в беседе с журналистом пыталась опровергнуть слухи об увольнении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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