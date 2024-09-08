Ставленника авторитетного бизнесмена Александра Петермана в думе Нижневартовска (ХМАО) Дмитрия Гришина сменила заведующая детским садом №40. По данным источника URA.RU в политическом истеблишменте, кандидат-единоросс Резида Осадчая, возглавляющая дошкольное учреждение, расположенное на том же избирательном участке, где она баллотировалась на довыборы в гордуму, превзошла результат своего ближайшего соперника почти в 10 раз.
«Осадчая набрала 71,72% голосов, а коммунист Василий Звонарев — 7,9%. В численном выражении это 563 голоса против 62», — уточняет инсайдер.
Остальные кандидаты набрали еще меньше. Мандат в думе Нижневартовска стал вакантным после ухода бывшего соратника Петермана — депутата Гришина, который, как говорят, стремительно переехал из города после разрыва отношений с патроном. Официальные итоги избирком ХМАО огласит 9 сентября.
Ранее URA.RU писало, что Осадчая обошла двух ветеранов СВО на предварительном голосовании ЕР. Ее конкуренты не смогли преодолеть порог в 50 голосов.
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