08 сентября 2024

Ставленника Петермана в думе Нижневартовска сменила заведующая детсадом. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заведующая детсадом №40 Резида Осадчая победила на выборах в думу Нижневартовска
Заведующая детсадом №40 Резида Осадчая победила на выборах в думу Нижневартовска Фото:

Ставленника авторитетного бизнесмена Александра Петермана в думе Нижневартовска (ХМАО) Дмитрия Гришина сменила заведующая детским садом №40. По данным источника URA.RU в политическом истеблишменте, кандидат-единоросс Резида Осадчая, возглавляющая дошкольное учреждение, расположенное на том же избирательном участке, где она баллотировалась на довыборы в гордуму, превзошла результат своего ближайшего соперника почти в 10 раз.

«Осадчая набрала 71,72% голосов, а коммунист Василий Звонарев — 7,9%. В численном выражении это 563 голоса против 62», — уточняет инсайдер.

Остальные кандидаты набрали еще меньше. Мандат в думе Нижневартовска стал вакантным после ухода бывшего соратника Петермана — депутата Гришина, который, как говорят, стремительно переехал из города после разрыва отношений с патроном. Официальные итоги избирком ХМАО огласит 9 сентября.

Ранее URA.RU писало, что Осадчая обошла двух ветеранов СВО на предварительном голосовании ЕР. Ее конкуренты не смогли преодолеть порог в 50 голосов.

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Ставленника авторитетного бизнесмена Александра Петермана в думе Нижневартовска (ХМАО) Дмитрия Гришина сменила заведующая детским садом №40. По данным источника URA.RU в политическом истеблишменте, кандидат-единоросс Резида Осадчая, возглавляющая дошкольное учреждение, расположенное на том же избирательном участке, где она баллотировалась на довыборы в гордуму, превзошла результат своего ближайшего соперника почти в 10 раз. «Осадчая набрала 71,72% голосов, а коммунист Василий Звонарев — 7,9%. В численном выражении это 563 голоса против 62», — уточняет инсайдер. Остальные кандидаты набрали еще меньше. Мандат в думе Нижневартовска стал вакантным после ухода бывшего соратника Петермана — депутата Гришина, который, как говорят, стремительно переехал из города после разрыва отношений с патроном. Официальные итоги избирком ХМАО огласит 9 сентября. Ранее URA.RU писало, что Осадчая обошла двух ветеранов СВО на предварительном голосовании ЕР. Ее конкуренты не смогли преодолеть порог в 50 голосов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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