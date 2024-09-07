Грибники ХМАО начали заниматься криминалом ради урожая

В ХМАО неизвестные протыкают шины и воруют урожай у грибников. На это пожаловалась жительница Советского района.
«Оказалось нам проткнули колесо ножом 10 раз, было ещё более 10 разрезов не до конца ширины… На посту, перед нами, стояла ещё машина пенсионеров на докатке. Оказывается им тоже проткнули в лесу колесо. По рассказам грибников воруют собранные грибы (вместе с ведрами), которые грибники ставят у машины», — написала югорчанка в группе «Подслушано Советский ХМАО» VK.
Девушка уточняет, что инцидент произошел за Даниловкой. Все пострадавшие утверждают, что виновники ездят на белом кроссовере. URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
Грибникам Сургута (ХМАО) готовы заплатить 10 тысяч рублей за информацию об урожайных полянах. Ту же цену они предлагают за номер телефона заготовителя грибов.
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