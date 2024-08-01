Под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле находятся дети. Видео

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Клипарт. Свердловская область, жилой дом, пятиэтажка, хрущевки
Часть дома рухнула после того, как там взорвался газ Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Жительница Нижнего Тагила Надежда пришла к обрушившемуся дому в поисках своего воспитанника. Она рассказала, корреспонденту URA.RU, что у мальчика зажаты ноги.

«Он смог ответить на наш телефонный звонок. Ему 13 лет, он где-то лежит под завалами, у него прижаты ноги. Это мой выпускник детского сада моего», — рассказала Надежда.

Она также сообщила, что еще нескольких детей пока найти не удалось. Сама тагильчанка живет в этом же доме, но ее квартира не пострадала. На месте обрушения продолжают работать специалисты экстренных служб, которые разбирают завалы и достают пострадавших.

Обрушение части дома по ул. Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле произошло около полудня. По предварительным данным, в доме произошел взрыв газа, есть погибшие, но их количество пока не уточняется.

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Жительница Нижнего Тагила Надежда пришла к обрушившемуся дому в поисках своего воспитанника. Она рассказала, корреспонденту URA.RU, что у мальчика зажаты ноги. «Он смог ответить на наш телефонный звонок. Ему 13 лет, он где-то лежит под завалами, у него прижаты ноги. Это мой выпускник детского сада моего», — рассказала Надежда. Она также сообщила, что еще нескольких детей пока найти не удалось. Сама тагильчанка живет в этом же доме, но ее квартира не пострадала. На месте обрушения продолжают работать специалисты экстренных служб, которые разбирают завалы и достают пострадавших. Обрушение части дома по ул. Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле произошло около полудня. По предварительным данным, в доме произошел взрыв газа, есть погибшие, но их количество пока не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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