Жительница Нижнего Тагила Надежда пришла к обрушившемуся дому в поисках своего воспитанника. Она рассказала, корреспонденту URA.RU, что у мальчика зажаты ноги.
«Он смог ответить на наш телефонный звонок. Ему 13 лет, он где-то лежит под завалами, у него прижаты ноги. Это мой выпускник детского сада моего», — рассказала Надежда.
Она также сообщила, что еще нескольких детей пока найти не удалось. Сама тагильчанка живет в этом же доме, но ее квартира не пострадала. На месте обрушения продолжают работать специалисты экстренных служб, которые разбирают завалы и достают пострадавших.
Обрушение части дома по ул. Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле произошло около полудня. По предварительным данным, в доме произошел взрыв газа, есть погибшие, но их количество пока не уточняется.
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