Под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле находятся дети. Видео

01 августа 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Часть дома рухнула после того, как там взорвался газ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Жительница Нижнего Тагила Надежда пришла к обрушившемуся дому в поисках своего воспитанника. Она рассказала, корреспонденту URA.RU, что у мальчика зажаты ноги. «Он смог ответить на наш телефонный звонок. Ему 13 лет, он где-то лежит под завалами, у него прижаты ноги. Это мой выпускник детского сада моего», — рассказала Надежда. Она также сообщила, что еще нескольких детей пока найти не удалось. Сама тагильчанка живет в этом же доме, но ее квартира не пострадала. На месте обрушения продолжают работать специалисты экстренных служб, которые разбирают завалы и достают пострадавших. Обрушение части дома по ул. Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле произошло около полудня. По предварительным данным, в доме произошел взрыв газа, есть погибшие, но их количество пока не уточняется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Нижнего Тагила Надежда пришла к обрушившемуся дому в поисках своего воспитанника. Она рассказала, корреспонденту URA.RU, что у мальчика зажаты ноги. «Он смог ответить на наш телефонный звонок. Ему 13 лет, он где-то лежит под завалами, у него прижаты ноги. Это мой выпускник детского сада моего», — рассказала Надежда. Она также сообщила, что еще нескольких детей пока найти не удалось. Сама тагильчанка живет в этом же доме, но ее квартира не пострадала. На месте обрушения продолжают работать специалисты экстренных служб, которые разбирают завалы и достают пострадавших. Обрушение части дома по ул. Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле произошло около полудня. По предварительным данным, в доме произошел взрыв газа, есть погибшие, но их количество пока не уточняется.