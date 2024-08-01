Происшествия В Нижнем Тагиле подростки устроили драку на месте обрушения пятиэтажки. Видео 01 августа 2024 в 15:44 Размер текста - 17 + На месте ЧП продолжаются работы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Пока спасатели и местные жители были заняты разбором завалов после обрушения дома в Нижнем Тагиле, подростки устроили потасовку. Корреспондент URA.RU, находящийся на месте происшествия, отметил, что причиной агрессии у школьников стала съемка со стороны журналистов. «Подростки устроили возню из-за того, что какой-то журналист снимает видео. Подошел полицейский: „Тут у людей трагедия, а вы из-за камер ссоритесь“», — отметил корреспондент агентства. ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пока спасатели и местные жители были заняты разбором завалов после обрушения дома в Нижнем Тагиле, подростки устроили потасовку. Корреспондент URA.RU, находящийся на месте происшествия, отметил, что причиной агрессии у школьников стала съемка со стороны журналистов. «Подростки устроили возню из-за того, что какой-то журналист снимает видео. Подошел полицейский: „Тут у людей трагедия, а вы из-за камер ссоритесь“», — отметил корреспондент агентства. ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям