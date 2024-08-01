В Нижнем Тагиле подростки устроили драку на месте обрушения пятиэтажки. Видео

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© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ЧП продолжаются работы
На месте ЧП продолжаются работы Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Пока спасатели и местные жители были заняты разбором завалов после обрушения дома в Нижнем Тагиле, подростки устроили потасовку. Корреспондент URA.RU, находящийся на месте происшествия, отметил, что причиной агрессии у школьников стала съемка со стороны журналистов.

«Подростки устроили возню из-за того, что какой-то журналист снимает видео. Подошел полицейский: „Тут у людей трагедия, а вы из-за камер ссоритесь“», — отметил корреспондент агентства.

ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.

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Пока спасатели и местные жители были заняты разбором завалов после обрушения дома в Нижнем Тагиле, подростки устроили потасовку. Корреспондент URA.RU, находящийся на месте происшествия, отметил, что причиной агрессии у школьников стала съемка со стороны журналистов. «Подростки устроили возню из-за того, что какой-то журналист снимает видео. Подошел полицейский: „Тут у людей трагедия, а вы из-за камер ссоритесь“», — отметил корреспондент агентства. ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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