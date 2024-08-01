Пока спасатели и местные жители были заняты разбором завалов после обрушения дома в Нижнем Тагиле, подростки устроили потасовку. Корреспондент URA.RU, находящийся на месте происшествия, отметил, что причиной агрессии у школьников стала съемка со стороны журналистов.
«Подростки устроили возню из-за того, что какой-то журналист снимает видео. Подошел полицейский: „Тут у людей трагедия, а вы из-за камер ссоритесь“», — отметил корреспондент агентства.
ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.
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