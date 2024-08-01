За июль в Челябинской области выпало семь месячных норм осадков

01 августа 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

Июль поставил рекорд по количеству опасных явлений погоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В июле в Челябинской области выпало до семи месячных норм осадков. Об этом сообщают синоптики челябинского гидрометеоцентра. «В период с 12 по 31 июля практически на всей территории северной половины области и местами в юго-западных (МС Верхнеуральск, Магнитогорск) и юго-восточных (МС Карталы) районах выпало 125-260 мм осадков, что в 5-7 раз больше нормы. В Бродокалмаке и Челябинске с 25 по 31 июля зафиксирован комплекс неблагоприятных метеоявлений. Дожди шли ежедневно, за этот период выпало от двух до семи месячных норм осадков», — уточнили в пресс-службе метецентра. Синоптики добавили, что в первую декаду температура достигала 26 градусов, что на 2-7 градуса выше нормы. К третьей декаде постепенно похолодало и начались практически ежедневные осадки. 31 июля зафиксирован шквальный ветер — до 28 метров в секунду по шкале Бофорта. В окрестностях города прошел град диаметром до 30 мм, а всего опасных явлений погоды за июль было рекордное количество — 13. Ранее URA.RU сообщало, что из-за обильных осадков, которые начались в регионе 26 июля, подмыло дамбы, вода начала переливаться через дороги. Из-за подтопления в ряде территорий были объявлены режимы ЧС, началась эвакуация людей. Ситуация остается стабильно напряженной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В июле в Челябинской области выпало до семи месячных норм осадков. Об этом сообщают синоптики челябинского гидрометеоцентра. «В период с 12 по 31 июля практически на всей территории северной половины области и местами в юго-западных (МС Верхнеуральск, Магнитогорск) и юго-восточных (МС Карталы) районах выпало 125-260 мм осадков, что в 5-7 раз больше нормы. В Бродокалмаке и Челябинске с 25 по 31 июля зафиксирован комплекс неблагоприятных метеоявлений. Дожди шли ежедневно, за этот период выпало от двух до семи месячных норм осадков», — уточнили в пресс-службе метецентра. Синоптики добавили, что в первую декаду температура достигала 26 градусов, что на 2-7 градуса выше нормы. К третьей декаде постепенно похолодало и начались практически ежедневные осадки. 31 июля зафиксирован шквальный ветер — до 28 метров в секунду по шкале Бофорта. В окрестностях города прошел град диаметром до 30 мм, а всего опасных явлений погоды за июль было рекордное количество — 13. Ранее URA.RU сообщало, что из-за обильных осадков, которые начались в регионе 26 июля, подмыло дамбы, вода начала переливаться через дороги. Из-за подтопления в ряде территорий были объявлены режимы ЧС, началась эвакуация людей. Ситуация остается стабильно напряженной.