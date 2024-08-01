За июль в Челябинской области выпало семь месячных норм осадков

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Дождь, потоп на улице. Челябинск, пешеход, зонт, дождь
Июль поставил рекорд по количеству опасных явлений погоды Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В июле в Челябинской области выпало до семи месячных норм осадков. Об этом сообщают синоптики челябинского гидрометеоцентра.

«В период с 12 по 31 июля практически на всей территории северной половины области и местами в юго-западных (МС Верхнеуральск, Магнитогорск) и юго-восточных (МС Карталы) районах выпало 125-260 мм осадков, что в 5-7 раз больше нормы. В Бродокалмаке и Челябинске с 25 по 31 июля зафиксирован комплекс неблагоприятных метеоявлений. Дожди шли ежедневно, за этот период выпало от двух до семи месячных норм осадков», — уточнили в пресс-службе метецентра.

Синоптики добавили, что в первую декаду температура достигала 26 градусов, что на 2-7 градуса выше нормы. К третьей декаде постепенно похолодало и начались практически ежедневные осадки. 31 июля зафиксирован шквальный ветер — до 28 метров в секунду по шкале Бофорта. В окрестностях города прошел град диаметром до 30 мм, а всего опасных явлений погоды за июль было рекордное количество — 13.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за обильных осадков, которые начались в регионе 26 июля, подмыло дамбы, вода начала переливаться через дороги. Из-за подтопления в ряде территорий были объявлены режимы ЧС, началась эвакуация людей. Ситуация остается стабильно напряженной.

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В июле в Челябинской области выпало до семи месячных норм осадков. Об этом сообщают синоптики челябинского гидрометеоцентра. «В период с 12 по 31 июля практически на всей территории северной половины области и местами в юго-западных (МС Верхнеуральск, Магнитогорск) и юго-восточных (МС Карталы) районах выпало 125-260 мм осадков, что в 5-7 раз больше нормы. В Бродокалмаке и Челябинске с 25 по 31 июля зафиксирован комплекс неблагоприятных метеоявлений. Дожди шли ежедневно, за этот период выпало от двух до семи месячных норм осадков», — уточнили в пресс-службе метецентра. Синоптики добавили, что в первую декаду температура достигала 26 градусов, что на 2-7 градуса выше нормы. К третьей декаде постепенно похолодало и начались практически ежедневные осадки. 31 июля зафиксирован шквальный ветер — до 28 метров в секунду по шкале Бофорта. В окрестностях города прошел град диаметром до 30 мм, а всего опасных явлений погоды за июль было рекордное количество — 13. Ранее URA.RU сообщало, что из-за обильных осадков, которые начались в регионе 26 июля, подмыло дамбы, вода начала переливаться через дороги. Из-за подтопления в ряде территорий были объявлены режимы ЧС, началась эвакуация людей. Ситуация остается стабильно напряженной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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