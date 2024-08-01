01 августа 2024

В челябинском нацпарке после спада воды тропы стали более проходимыми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, заповедник, природа, река юрюзань
В нацпарке «Зигальга» тропы стали более проходимыми Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) тропы стали более проходимыми после того, как понизился уровень воды. Как 2 августа URA.RU сообщили в пресс-службе парка, без сапог в походе все равно не обойтись.

«Пройти можно везде. Только в некоторых местах без сапог делать нечего», — заявили URA.RU в нацпарке.

Приютов на Зигальге нет. Кордон располагается в селе Тюлюк. Свободные места там в настоящее время имеются.

Как сообщили сотрудники парка, вода в реке Юрюзань пошла на спад. Однако трудности туристам способны добавить дожди, которые, по прогнозам, в ближайшие дни продолжатся.

На пятницу, 2 августа, синоптики продлили штормовое предупреждение: ожидаются дожди и ветер. Уровень воды в реках может снова подняться. Интенсивные осадки стали причиной затопления населенных пунктов. В Карабаше вечером 26 июля прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Жителей нескольких населенных пунктов пришлось эвакуировать из своих домов. Режим ЧС был объявлен в нескольких районах и городах региона.

Уровень Юрюзани пошел на спад
Уровень Юрюзани пошел на спад
Фото:
В нацпарке туристов просят брать с собой в поход сапоги
В нацпарке туристов просят брать с собой в поход сапоги
Фото:

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В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) тропы стали более проходимыми после того, как понизился уровень воды. Как 2 августа URA.RU сообщили в пресс-службе парка, без сапог в походе все равно не обойтись. «Пройти можно везде. Только в некоторых местах без сапог делать нечего», — заявили URA.RU в нацпарке. Приютов на Зигальге нет. Кордон располагается в селе Тюлюк. Свободные места там в настоящее время имеются. Как сообщили сотрудники парка, вода в реке Юрюзань пошла на спад. Однако трудности туристам способны добавить дожди, которые, по прогнозам, в ближайшие дни продолжатся. На пятницу, 2 августа, синоптики продлили штормовое предупреждение: ожидаются дожди и ветер. Уровень воды в реках может снова подняться. Интенсивные осадки стали причиной затопления населенных пунктов. В Карабаше вечером 26 июля прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Жителей нескольких населенных пунктов пришлось эвакуировать из своих домов. Режим ЧС был объявлен в нескольких районах и городах региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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