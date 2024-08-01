В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) тропы стали более проходимыми после того, как понизился уровень воды. Как 2 августа URA.RU сообщили в пресс-службе парка, без сапог в походе все равно не обойтись.
«Пройти можно везде. Только в некоторых местах без сапог делать нечего», — заявили URA.RU в нацпарке.
Приютов на Зигальге нет. Кордон располагается в селе Тюлюк. Свободные места там в настоящее время имеются.
Как сообщили сотрудники парка, вода в реке Юрюзань пошла на спад. Однако трудности туристам способны добавить дожди, которые, по прогнозам, в ближайшие дни продолжатся.
На пятницу, 2 августа, синоптики продлили штормовое предупреждение: ожидаются дожди и ветер. Уровень воды в реках может снова подняться. Интенсивные осадки стали причиной затопления населенных пунктов. В Карабаше вечером 26 июля прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Жителей нескольких населенных пунктов пришлось эвакуировать из своих домов. Режим ЧС был объявлен в нескольких районах и городах региона.
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