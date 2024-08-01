В челябинском нацпарке после спада воды тропы стали более проходимыми. Фото

02 августа 2024 в 09:51 Размер текста - 17 +

В нацпарке «Зигальга» тропы стали более проходимыми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) тропы стали более проходимыми после того, как понизился уровень воды. Как 2 августа URA.RU сообщили в пресс-службе парка, без сапог в походе все равно не обойтись. «Пройти можно везде. Только в некоторых местах без сапог делать нечего», — заявили URA.RU в нацпарке. Приютов на Зигальге нет. Кордон располагается в селе Тюлюк. Свободные места там в настоящее время имеются. Как сообщили сотрудники парка, вода в реке Юрюзань пошла на спад. Однако трудности туристам способны добавить дожди, которые, по прогнозам, в ближайшие дни продолжатся. На пятницу, 2 августа, синоптики продлили штормовое предупреждение: ожидаются дожди и ветер. Уровень воды в реках может снова подняться. Интенсивные осадки стали причиной затопления населенных пунктов. В Карабаше вечером 26 июля прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Жителей нескольких населенных пунктов пришлось эвакуировать из своих домов. Режим ЧС был объявлен в нескольких районах и городах региона. Уровень Юрюзани пошел на спад пресс-служба нацпарка «Зигальга» Фото: В нацпарке туристов просят брать с собой в поход сапоги пресс-служба нацпарка «Зигальга» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) тропы стали более проходимыми после того, как понизился уровень воды. Как 2 августа URA.RU сообщили в пресс-службе парка, без сапог в походе все равно не обойтись. «Пройти можно везде. Только в некоторых местах без сапог делать нечего», — заявили URA.RU в нацпарке. Приютов на Зигальге нет. Кордон располагается в селе Тюлюк. Свободные места там в настоящее время имеются. Как сообщили сотрудники парка, вода в реке Юрюзань пошла на спад. Однако трудности туристам способны добавить дожди, которые, по прогнозам, в ближайшие дни продолжатся. На пятницу, 2 августа, синоптики продлили штормовое предупреждение: ожидаются дожди и ветер. Уровень воды в реках может снова подняться. Интенсивные осадки стали причиной затопления населенных пунктов. В Карабаше вечером 26 июля прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Жителей нескольких населенных пунктов пришлось эвакуировать из своих домов. Режим ЧС был объявлен в нескольких районах и городах региона.