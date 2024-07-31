В Копейске ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения

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Затопленный Копейск
Копейск продолжает уходить под воду Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Копейске (Челябинская область) по результатам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ввели соответствующий режим. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города.

«Принято решение о введении на территории Копейского городского округа режима чрезвычайной ситуации. В настоящее время на территории города находятся более 60 прудов-испарителей, которые наполнены ливневыми стоками. Отсутствие надлежащего водоотвода влечет подтопление частных домовладений. Наблюдается поднятие водных отметок на реке Чумляк в районе села Калачево», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Копейска.

Там отметили, что на сегодняшний день поступило свыше 300 сообщений о подтоплении домов. Причем некоторые из территорий, которые ранее не были подвержены наводнению. При этом стихия продолжает буйствовать: непогода продлится минимум до 2 августа.

«На данный момент развернуты три пункта временного размещения граждан: в МОУ „СОШ №13“ (Горняк), МОУ „СОШ № 32“ (Железнодорожный) и Доме культуры имени П.П. Бажова (Бажово). На заседании комиссии КЧС принято решение развернуть еще один пункт в ДК поселке Заозерный», — добавили в пресс-службе мэрии.

Также есть риски прорыва дамбы в селе Калачево. Там на шесть дней закрыли движение. Сейчас дамбу укрепляют.

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В Копейске (Челябинская область) по результатам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ввели соответствующий режим. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города. «Принято решение о введении на территории Копейского городского округа режима чрезвычайной ситуации. В настоящее время на территории города находятся более 60 прудов-испарителей, которые наполнены ливневыми стоками. Отсутствие надлежащего водоотвода влечет подтопление частных домовладений. Наблюдается поднятие водных отметок на реке Чумляк в районе села Калачево», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Копейска. Там отметили, что на сегодняшний день поступило свыше 300 сообщений о подтоплении домов. Причем некоторые из территорий, которые ранее не были подвержены наводнению. При этом стихия продолжает буйствовать: непогода продлится минимум до 2 августа. «На данный момент развернуты три пункта временного размещения граждан: в МОУ „СОШ №13“ (Горняк), МОУ „СОШ № 32“ (Железнодорожный) и Доме культуры имени П.П. Бажова (Бажово). На заседании комиссии КЧС принято решение развернуть еще один пункт в ДК поселке Заозерный», — добавили в пресс-службе мэрии. Также есть риски прорыва дамбы в селе Калачево. Там на шесть дней закрыли движение. Сейчас дамбу укрепляют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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