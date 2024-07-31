В Копейске ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения

В Копейске (Челябинская область) по результатам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ввели соответствующий режим. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города.
«Принято решение о введении на территории Копейского городского округа режима чрезвычайной ситуации. В настоящее время на территории города находятся более 60 прудов-испарителей, которые наполнены ливневыми стоками. Отсутствие надлежащего водоотвода влечет подтопление частных домовладений. Наблюдается поднятие водных отметок на реке Чумляк в районе села Калачево», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Копейска.
Там отметили, что на сегодняшний день поступило свыше 300 сообщений о подтоплении домов. Причем некоторые из территорий, которые ранее не были подвержены наводнению. При этом стихия продолжает буйствовать: непогода продлится минимум до 2 августа.
«На данный момент развернуты три пункта временного размещения граждан: в МОУ „СОШ №13“ (Горняк), МОУ „СОШ № 32“ (Железнодорожный) и Доме культуры имени П.П. Бажова (Бажово). На заседании комиссии КЧС принято решение развернуть еще один пункт в ДК поселке Заозерный», — добавили в пресс-службе мэрии.
Также есть риски прорыва дамбы в селе Калачево. Там на шесть дней закрыли движение. Сейчас дамбу укрепляют.
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