В Копейске ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения

31 июля 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Копейск продолжает уходить под воду Фото: Алексей Самаев © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В Копейске (Челябинская область) по результатам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ввели соответствующий режим. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города. «Принято решение о введении на территории Копейского городского округа режима чрезвычайной ситуации. В настоящее время на территории города находятся более 60 прудов-испарителей, которые наполнены ливневыми стоками. Отсутствие надлежащего водоотвода влечет подтопление частных домовладений. Наблюдается поднятие водных отметок на реке Чумляк в районе села Калачево», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Копейска. Там отметили, что на сегодняшний день поступило свыше 300 сообщений о подтоплении домов. Причем некоторые из территорий, которые ранее не были подвержены наводнению. При этом стихия продолжает буйствовать: непогода продлится минимум до 2 августа. «На данный момент развернуты три пункта временного размещения граждан: в МОУ „СОШ №13“ (Горняк), МОУ „СОШ № 32“ (Железнодорожный) и Доме культуры имени П.П. Бажова (Бажово). На заседании комиссии КЧС принято решение развернуть еще один пункт в ДК поселке Заозерный», — добавили в пресс-службе мэрии. Также есть риски прорыва дамбы в селе Калачево. Там на шесть дней закрыли движение. Сейчас дамбу укрепляют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске (Челябинская область) по результатам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ввели соответствующий режим. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города. «Принято решение о введении на территории Копейского городского округа режима чрезвычайной ситуации. В настоящее время на территории города находятся более 60 прудов-испарителей, которые наполнены ливневыми стоками. Отсутствие надлежащего водоотвода влечет подтопление частных домовладений. Наблюдается поднятие водных отметок на реке Чумляк в районе села Калачево», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Копейска. Там отметили, что на сегодняшний день поступило свыше 300 сообщений о подтоплении домов. Причем некоторые из территорий, которые ранее не были подвержены наводнению. При этом стихия продолжает буйствовать: непогода продлится минимум до 2 августа. «На данный момент развернуты три пункта временного размещения граждан: в МОУ „СОШ №13“ (Горняк), МОУ „СОШ № 32“ (Железнодорожный) и Доме культуры имени П.П. Бажова (Бажово). На заседании комиссии КЧС принято решение развернуть еще один пункт в ДК поселке Заозерный», — добавили в пресс-службе мэрии. Также есть риски прорыва дамбы в селе Калачево. Там на шесть дней закрыли движение. Сейчас дамбу укрепляют.