В ХМАО в жилом доме произошел пожар после попадания молнии

В Сургутском районе после удара молнии загорелся частный дом
В поселке Белый Яр (Сургутский район, ХМАО) загорелся жилой дом. По словам собственника, причиной пожара стало попадание молнии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Югры.
«Со слов собственника, [причиной пожара] стала молния», — сообщили агентству в ведомстве. Точную причину возгорания установит дознаватель.
Согласно оперативной сводке МЧС, пожар произошел в 22:24 1 августа. Возгорание было ликвидировано в 00:14. Пострадавших нет.
Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе загорелся двухэтажный дом. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров.
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