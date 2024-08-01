01 августа 2024

В ХМАО в жилом доме произошел пожар после попадания молнии

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургутском районе после удара молнии загорелся частный дом
В Сургутском районе после удара молнии загорелся частный дом Фото:

В поселке Белый Яр (Сургутский район, ХМАО) загорелся жилой дом. По словам собственника, причиной пожара стало попадание молнии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Югры.

«Со слов собственника, [причиной пожара] стала молния», — сообщили агентству в ведомстве. Точную причину возгорания установит дознаватель.

Согласно оперативной сводке МЧС, пожар произошел в 22:24 1 августа. Возгорание было ликвидировано в 00:14. Пострадавших нет.

Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе загорелся двухэтажный дом. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров.

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В поселке Белый Яр (Сургутский район, ХМАО) загорелся жилой дом. По словам собственника, причиной пожара стало попадание молнии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Югры. «Со слов собственника, [причиной пожара] стала молния», — сообщили агентству в ведомстве. Точную причину возгорания установит дознаватель. Согласно оперативной сводке МЧС, пожар произошел в 22:24 1 августа. Возгорание было ликвидировано в 00:14. Пострадавших нет. Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе загорелся двухэтажный дом. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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