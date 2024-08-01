В Челябинскую область вместе с партией персиков из Узбекистана завезли восточную плодожорку. Как 2 августа URA.RU заявили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, зараженная партия весила 2,13 тонны.
«В Челябинской области в партии фруктов из Узбекистана обнаружена восточная плодожорка. Владельцу предложено провести по выбору обеззараживание, уничтожение или возврат груза. Собственник решил провести фитосанитарное обеззараживание методом фумигации», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.
Паразита выявили 1 августа. Теперь продукцию выпустят в оборот только после дополнительных лабораторных исследований. Обследование проведут по итогам уничтожения плодожорки ядовитыми для насекомого газами. На данный момент зараженные фрукты находятся под надзором Россельхознадзора.
За первые семь месяцев года в регионе зарегистрировано 14 случаев ввоза фруктов, зараженных восточной плодожоркой. Партии поступали из Узбекистана и Таджикистана. Всего по предписаниям управления было обеззаражено 151,4 тонны продукции.
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