01 августа 2024

В Челябинскую область вместе с персиками из Узбекистана попало насекомое-паразит. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан «Вкус странствий». Пермь, персики, фрукты, общепит, ведро, кафе, ресторан, персик, корзинка
Вес партии с плодожоркой превысил две тонны Фото:

В Челябинскую область вместе с партией персиков из Узбекистана завезли восточную плодожорку. Как 2 августа URA.RU заявили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, зараженная партия весила 2,13 тонны.

«В Челябинской области в партии фруктов из Узбекистана обнаружена восточная плодожорка. Владельцу предложено провести по выбору обеззараживание, уничтожение или возврат груза. Собственник решил провести фитосанитарное обеззараживание методом фумигации», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

Паразита выявили 1 августа. Теперь продукцию выпустят в оборот только после дополнительных лабораторных исследований. Обследование проведут по итогам уничтожения плодожорки ядовитыми для насекомого газами. На данный момент зараженные фрукты находятся под надзором Россельхознадзора.

За первые семь месяцев года в регионе зарегистрировано 14 случаев ввоза фруктов, зараженных восточной плодожоркой. Партии поступали из Узбекистана и Таджикистана. Всего по предписаниям управления было обеззаражено 151,4 тонны продукции.

После обеззараживания фрукты будут пригодны к использованию
После обеззараживания фрукты будут пригодны к использованию
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В Челябинскую область вместе с партией персиков из Узбекистана завезли восточную плодожорку. Как 2 августа URA.RU заявили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, зараженная партия весила 2,13 тонны. «В Челябинской области в партии фруктов из Узбекистана обнаружена восточная плодожорка. Владельцу предложено провести по выбору обеззараживание, уничтожение или возврат груза. Собственник решил провести фитосанитарное обеззараживание методом фумигации», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. Паразита выявили 1 августа. Теперь продукцию выпустят в оборот только после дополнительных лабораторных исследований. Обследование проведут по итогам уничтожения плодожорки ядовитыми для насекомого газами. На данный момент зараженные фрукты находятся под надзором Россельхознадзора. За первые семь месяцев года в регионе зарегистрировано 14 случаев ввоза фруктов, зараженных восточной плодожоркой. Партии поступали из Узбекистана и Таджикистана. Всего по предписаниям управления было обеззаражено 151,4 тонны продукции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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