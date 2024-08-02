В прокат вышел снятый в Перми фильм с хореографией «Балета Евгения Панфилова»

Фильм «Она танцует», снятый в Перми и о Перми, показывают в «Кристалле»

02 августа 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

Фильме уже можно увидеть в кинотеатрах Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми на широкий экран вышел художественный фильм «Она танцует» режиссера Оксаны Дегтяревой. Лента, рассказывающая о современном танце, былая снята в Перми, где и разворачивается основная часть событий картины. Оригинальную хореографию для фильма создал пермяк Алексей Расторгуев и его театр «Балет Евгения Панфилова». «Всего несколько показов в Перми: фильм о современном танце, события которого происходят в столице Пермского края! Большая часть событий фильма разворачивается в Перми, главные герои — по сюжету пермяки. Одними из основных творческих участников проекта стали пермский театр „Балет Евгения Панфилова“ и хореограф Алексей Расторгуев», — анонсирует фильм министерство культуры Пермского края в Telegram. Главная героиня драмы «Она танцует» Ольга. Авторы пишут, что для нее танец — «не просто профессия или увлечение, это ее способ общения с миром и людьми». История танцовщицы, которая охватывает два десятилетия, показана зрителю за 85 минут экранного времени. Главную роль в картине исполнила Анастасия Волынская. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми на широкий экран вышел художественный фильм «Она танцует» режиссера Оксаны Дегтяревой. Лента, рассказывающая о современном танце, былая снята в Перми, где и разворачивается основная часть событий картины. Оригинальную хореографию для фильма создал пермяк Алексей Расторгуев и его театр «Балет Евгения Панфилова». «Всего несколько показов в Перми: фильм о современном танце, события которого происходят в столице Пермского края! Большая часть событий фильма разворачивается в Перми, главные герои — по сюжету пермяки. Одними из основных творческих участников проекта стали пермский театр „Балет Евгения Панфилова“ и хореограф Алексей Расторгуев», — анонсирует фильм министерство культуры Пермского края в Telegram. Главная героиня драмы «Она танцует» Ольга. Авторы пишут, что для нее танец — «не просто профессия или увлечение, это ее способ общения с миром и людьми». История танцовщицы, которая охватывает два десятилетия, показана зрителю за 85 минут экранного времени. Главную роль в картине исполнила Анастасия Волынская.