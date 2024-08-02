Пермяка за курение на крыльце суда арестовали на пять суток

02 августа 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Мужчину отправили в спецприемник за курение на крыльце судебного участка (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителя Перми привлекли к административной ответственности за курение на крыльце судебного участка. За этот поступок ему назначили наказание в виде ареста на пять суток. «Мужчина демонстративно закурил на крыльце судебного участка мировых судей Мотовилихинского района. Тем самым он нарушил правила прибывания посетителей на территории госучреждения. На требования пристава прекратить противоправные действия — ответил отказом. В результате ему назначили наказание в виде ареста сроком на пять суток», — сообщается на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю. Суд установил, что 40-летний пермяк уже привлекался к административной ответственности за неисполнение распоряжений судебных приставов. Ранее его штрафовали на тысячу рублей за игнорирования требования судьи о необходимости прекратить нецензурную брань. В связи с этим за повторное нарушение мужчину приговорили к реальному сроку наказания. Отбывать его нарушитель будет в спецприемнике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя Перми привлекли к административной ответственности за курение на крыльце судебного участка. За этот поступок ему назначили наказание в виде ареста на пять суток. «Мужчина демонстративно закурил на крыльце судебного участка мировых судей Мотовилихинского района. Тем самым он нарушил правила прибывания посетителей на территории госучреждения. На требования пристава прекратить противоправные действия — ответил отказом. В результате ему назначили наказание в виде ареста сроком на пять суток», — сообщается на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю. Суд установил, что 40-летний пермяк уже привлекался к административной ответственности за неисполнение распоряжений судебных приставов. Ранее его штрафовали на тысячу рублей за игнорирования требования судьи о необходимости прекратить нецензурную брань. В связи с этим за повторное нарушение мужчину приговорили к реальному сроку наказания. Отбывать его нарушитель будет в спецприемнике.