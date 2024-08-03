«Там ничего нет»: борющийся с раком Отар Кушанашвили рассказал, как «вернулся с того света»

Кушанашвили заявил, что бездействие убьет его раньше онкологии

03 августа 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Отар Кушанашвили считает что бездействие убьет его раньше онкологии Фото: Сергей Виноградов/ТАСС Российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, борющийся с онкологией, рассказал о своем опыте на грани смерти. Об этом он сообщил лично в рамках собственной программы. «Я был одной ногой в могиле», — заявил Кушанашвили в новом выпуске на личном YouTube канале «Каково?!». Он отметил что, побывал на том свете — там ничего нет, там только тьма и боль, которая раздирает на части. У меня появился шанс снять новую программу, благодаря замечательным русским врачам из Красногорской больницы, которые спасли меня. Кушанашвили также обсудил скандальный концерт российской исполнительницы Глюкозы, молодую невесту российского певца Григория Лепса и гибель блогера МотоТани. Ранее журналист начал курс химиотерапии и сообщил об этом в своем telegram-канале «Кульминация Кушанашвили». Журналист был госпитализирован 20 июня из-за раковой опухоли, прошел операцию и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он был выписан из больницы 13 июля и пообещал своим подписчикам вернуться к работе, выиграв борьбу с болезнью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, борющийся с онкологией, рассказал о своем опыте на грани смерти. Об этом он сообщил лично в рамках собственной программы. «Я был одной ногой в могиле», — заявил Кушанашвили в новом выпуске на личном YouTube канале «Каково?!». Он отметил что, побывал на том свете — там ничего нет, там только тьма и боль, которая раздирает на части. У меня появился шанс снять новую программу, благодаря замечательным русским врачам из Красногорской больницы, которые спасли меня. Кушанашвили также обсудил скандальный концерт российской исполнительницы Глюкозы, молодую невесту российского певца Григория Лепса и гибель блогера МотоТани. Ранее журналист начал курс химиотерапии и сообщил об этом в своем telegram-канале «Кульминация Кушанашвили». Журналист был госпитализирован 20 июня из-за раковой опухоли, прошел операцию и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он был выписан из больницы 13 июля и пообещал своим подписчикам вернуться к работе, выиграв борьбу с болезнью.