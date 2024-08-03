«Там ничего нет»: борющийся с раком Отар Кушанашвили рассказал, как «вернулся с того света»

Кушанашвили заявил, что бездействие убьет его раньше онкологии
© Служба новостей «URA.RU»
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Отар Кушанашвили считает что бездействие убьет его раньше онкологии Фото:

Российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, борющийся с онкологией, рассказал о своем опыте на грани смерти. Об этом он сообщил лично в рамках собственной программы.

«Я был одной ногой в могиле», — заявил Кушанашвили в новом выпуске на личном YouTube канале «Каково?!». Он отметил что, побывал на том свете — там ничего нет, там только тьма и боль, которая раздирает на части.

У меня появился шанс снять новую программу, благодаря замечательным русским врачам из Красногорской больницы, которые спасли меня. Кушанашвили также обсудил скандальный концерт российской исполнительницы Глюкозы, молодую невесту российского певца Григория Лепса и гибель блогера МотоТани.

Ранее журналист начал курс химиотерапии и сообщил об этом в своем telegram-канале «Кульминация Кушанашвили». Журналист был госпитализирован 20 июня из-за раковой опухоли, прошел операцию и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он был выписан из больницы 13 июля и пообещал своим подписчикам вернуться к работе, выиграв борьбу с болезнью.

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Российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, борющийся с онкологией, рассказал о своем опыте на грани смерти. Об этом он сообщил лично в рамках собственной программы. «Я был одной ногой в могиле», — заявил Кушанашвили в новом выпуске на личном YouTube канале «Каково?!». Он отметил что, побывал на том свете — там ничего нет, там только тьма и боль, которая раздирает на части. У меня появился шанс снять новую программу, благодаря замечательным русским врачам из Красногорской больницы, которые спасли меня. Кушанашвили также обсудил скандальный концерт российской исполнительницы Глюкозы, молодую невесту российского певца Григория Лепса и гибель блогера МотоТани. Ранее журналист начал курс химиотерапии и сообщил об этом в своем telegram-канале «Кульминация Кушанашвили». Журналист был госпитализирован 20 июня из-за раковой опухоли, прошел операцию и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он был выписан из больницы 13 июля и пообещал своим подписчикам вернуться к работе, выиграв борьбу с болезнью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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