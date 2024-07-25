Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии

25 июля 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии Фото: Елена Никитченко/ТАСС Российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Битва в самом разгаре. Решимость — при смирении и дисциплине, изумляющих даже видавших виды эскулапов. Я вернусь! Вот теперь — более-менее полная картина. Вот там, под бинтами и ватой, — встроенная в меня для терапии ***** [фигня] с иноземным названием», — написал журналист в telegram-канале «Кульминация Кушанашвили». Кушанашвили госпитализировали 20 июня после обнаружения раковой опухоли. После операции он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 13 июля журналиста отпустили из больницы домой, пишет «Национальная служба новостей». Кушанашвили также пообещал подписчикам выиграть схватку с болезнью и вернутся к работе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Битва в самом разгаре. Решимость — при смирении и дисциплине, изумляющих даже видавших виды эскулапов. Я вернусь! Вот теперь — более-менее полная картина. Вот там, под бинтами и ватой, — встроенная в меня для терапии ***** [фигня] с иноземным названием», — написал журналист в telegram-канале «Кульминация Кушанашвили». Кушанашвили госпитализировали 20 июня после обнаружения раковой опухоли. После операции он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 13 июля журналиста отпустили из больницы домой, пишет «Национальная служба новостей». Кушанашвили также пообещал подписчикам выиграть схватку с болезнью и вернутся к работе.