Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии

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Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии Фото:

Российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Битва в самом разгаре. Решимость — при смирении и дисциплине, изумляющих даже видавших виды эскулапов. Я вернусь! Вот теперь — более-менее полная картина. Вот там, под бинтами и ватой, — встроенная в меня для терапии ***** [фигня] с иноземным названием», — написал журналист в telegram-канале «Кульминация Кушанашвили».

Кушанашвили госпитализировали 20 июня после обнаружения раковой опухоли. После операции он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 13 июля журналиста отпустили из больницы домой, пишет «Национальная служба новостей». Кушанашвили также пообещал подписчикам выиграть схватку с болезнью и вернутся к работе.

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Российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Битва в самом разгаре. Решимость — при смирении и дисциплине, изумляющих даже видавших виды эскулапов. Я вернусь! Вот теперь — более-менее полная картина. Вот там, под бинтами и ватой, — встроенная в меня для терапии ***** [фигня] с иноземным названием», — написал журналист в telegram-канале «Кульминация Кушанашвили». Кушанашвили госпитализировали 20 июня после обнаружения раковой опухоли. После операции он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 13 июля журналиста отпустили из больницы домой, пишет «Национальная служба новостей». Кушанашвили также пообещал подписчикам выиграть схватку с болезнью и вернутся к работе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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