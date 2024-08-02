МЧС предупредило пермяков о грозе и сильном тумане

Туманы и грозы надвигаются на Пермский край
В Пермском крае ожидаются грозы и туманы. Об этом предупредили представители МЧС по региону.
«В Пермском крае 4 августа в отдельных районах ночью прогнозируется туман, днем гроза. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями жителям необходимо соблюдать осторожность, особенно водителям на дорогах», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Ранее Пермский ЦГМС прогнозировал сильные ливни и ветер в Прикамье. Температура воздуха ночью в ближайшие дни ожидается на уровне 10-15 градусов, а днем потеплеет до 19-23 градусов.
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