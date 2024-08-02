02 августа 2024

МЧС предупредило пермяков о грозе и сильном тумане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Туман на автодороге М5. Челябинск, трасса, м5, дорога, туман, метеоусловия, м-5
Туманы и грозы надвигаются на Пермский край Фото:

В Пермском крае ожидаются грозы и туманы. Об этом предупредили представители МЧС по региону.

«В Пермском крае 4 августа в отдельных районах ночью прогнозируется туман, днем гроза. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями жителям необходимо соблюдать осторожность, особенно водителям на дорогах», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Ранее Пермский ЦГМС прогнозировал сильные ливни и ветер в Прикамье. Температура воздуха ночью в ближайшие дни ожидается на уровне 10-15 градусов, а днем потеплеет до 19-23 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае ожидаются грозы и туманы. Об этом предупредили представители МЧС по региону. «В Пермском крае 4 августа в отдельных районах ночью прогнозируется туман, днем гроза. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями жителям необходимо соблюдать осторожность, особенно водителям на дорогах», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Ранее Пермский ЦГМС прогнозировал сильные ливни и ветер в Прикамье. Температура воздуха ночью в ближайшие дни ожидается на уровне 10-15 градусов, а днем потеплеет до 19-23 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...