Природа Погода МЧС предупредило пермяков о грозе и сильном тумане 03 августа 2024 в 15:09 Размер текста - 17 + Туманы и грозы надвигаются на Пермский край Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае ожидаются грозы и туманы. Об этом предупредили представители МЧС по региону. «В Пермском крае 4 августа в отдельных районах ночью прогнозируется туман, днем гроза. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями жителям необходимо соблюдать осторожность, особенно водителям на дорогах», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Ранее Пермский ЦГМС прогнозировал сильные ливни и ветер в Прикамье. Температура воздуха ночью в ближайшие дни ожидается на уровне 10-15 градусов, а днем потеплеет до 19-23 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Пермском крае ожидаются грозы и туманы. Об этом предупредили представители МЧС по региону. «В Пермском крае 4 августа в отдельных районах ночью прогнозируется туман, днем гроза. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями жителям необходимо соблюдать осторожность, особенно водителям на дорогах», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Ранее Пермский ЦГМС прогнозировал сильные ливни и ветер в Прикамье. Температура воздуха ночью в ближайшие дни ожидается на уровне 10-15 градусов, а днем потеплеет до 19-23 градусов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям