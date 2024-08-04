04 августа 2024

Минкультуры Челябинской области ждет масштабный аудит

Счетная палата проверит минкульт Челябинской области и краеведческий музей
© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения между КСП Челябинской области и ЧелГУ. Челябинск, контрольно-счетная палата челябинской области, шеврон ксп
КСП исследует расходы минкульта на 420 млн рубблей Фото:

Контрольно-счетная палата региона проверит министерство культуры Челябинской области и государственный исторический музей. Об этом сообщили 5 августа в КСП.

«Приступаем к проверке целевого и эффективного использования средств, направленных на реализацию отдельных мероприятий государственной программы „Развитие культуры в Челябинской области“. Объекты проверки: министерство культуры Челябинской области и ОГБУК „Государственный исторический музей Южного Урала“», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Аудиторы проверят расходы на оплату труда работников и на содержание имущества учреждения. Также будет проведена проверка соблюдения требований законодательства при использовании государственного имущества, проведении госзакупок, реализации нацпроектов и ряда других вопросов. Объем средств, подлежащих проверке, составляет 420 миллионов рублей.

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Контрольно-счетная палата региона проверит министерство культуры Челябинской области и государственный исторический музей. Об этом сообщили 5 августа в КСП. «Приступаем к проверке целевого и эффективного использования средств, направленных на реализацию отдельных мероприятий государственной программы „Развитие культуры в Челябинской области“. Объекты проверки: министерство культуры Челябинской области и ОГБУК „Государственный исторический музей Южного Урала“», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Аудиторы проверят расходы на оплату труда работников и на содержание имущества учреждения. Также будет проведена проверка соблюдения требований законодательства при использовании государственного имущества, проведении госзакупок, реализации нацпроектов и ряда других вопросов. Объем средств, подлежащих проверке, составляет 420 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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