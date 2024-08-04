Минкультуры Челябинской области ждет масштабный аудит

Счетная палата проверит минкульт Челябинской области и краеведческий музей

05 августа 2024 в 09:47 Размер текста - 17 +

КСП исследует расходы минкульта на 420 млн рубблей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Контрольно-счетная палата региона проверит министерство культуры Челябинской области и государственный исторический музей. Об этом сообщили 5 августа в КСП. «Приступаем к проверке целевого и эффективного использования средств, направленных на реализацию отдельных мероприятий государственной программы „Развитие культуры в Челябинской области“. Объекты проверки: министерство культуры Челябинской области и ОГБУК „Государственный исторический музей Южного Урала“», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Аудиторы проверят расходы на оплату труда работников и на содержание имущества учреждения. Также будет проведена проверка соблюдения требований законодательства при использовании государственного имущества, проведении госзакупок, реализации нацпроектов и ряда других вопросов. Объем средств, подлежащих проверке, составляет 420 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Контрольно-счетная палата региона проверит министерство культуры Челябинской области и государственный исторический музей. Об этом сообщили 5 августа в КСП. «Приступаем к проверке целевого и эффективного использования средств, направленных на реализацию отдельных мероприятий государственной программы „Развитие культуры в Челябинской области“. Объекты проверки: министерство культуры Челябинской области и ОГБУК „Государственный исторический музей Южного Урала“», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Аудиторы проверят расходы на оплату труда работников и на содержание имущества учреждения. Также будет проведена проверка соблюдения требований законодательства при использовании государственного имущества, проведении госзакупок, реализации нацпроектов и ряда других вопросов. Объем средств, подлежащих проверке, составляет 420 миллионов рублей.