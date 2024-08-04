04 августа 2024

В Свердловской области массово рассылают повестки

© Служба новостей «URA.RU»
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Граждан вызывают для сверки военно-учетных данных
Граждан вызывают для сверки военно-учетных данных Фото:

Военнослужащим запаса из Свердловской области присылают повестки. Из рассылки следует, что у мужчин сверяют военно-учетные данные. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ЦВО.

«Граждан вызывают военкоматы для сверки военно-учетных данных. Эта процедура имеет плановый характер. Такая работа не прекращалась, она ведется постоянно», — следует из сообщения.

По словам читателя, в нескольких районах Екатеринбурга активно расставляют мобильные пункты по набору контрактников. «В Академическом вагончик стоял в двух частях района», — сказал собеседник. В пресс-службе ЦВО отметили, что агитация на службу проводится по всей России.

Количество новобранцев, заключивших контракт с Минобороны в Екатеринбурге выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Ежедневно в военкоматы обращаются порядка 25-30 человек.

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Военнослужащим запаса из Свердловской области присылают повестки. Из рассылки следует, что у мужчин сверяют военно-учетные данные. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ЦВО. «Граждан вызывают военкоматы для сверки военно-учетных данных. Эта процедура имеет плановый характер. Такая работа не прекращалась, она ведется постоянно», — следует из сообщения. По словам читателя, в нескольких районах Екатеринбурга активно расставляют мобильные пункты по набору контрактников. «В Академическом вагончик стоял в двух частях района», — сказал собеседник. В пресс-службе ЦВО отметили, что агитация на службу проводится по всей России. Количество новобранцев, заключивших контракт с Минобороны в Екатеринбурге выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Ежедневно в военкоматы обращаются порядка 25-30 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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