В Екатеринбурге резко выросло число контрактников

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Проводы контрактников. Тюмень , военные, служба по контракту, солдат, контрактники
Ежедневно в пункты отбора обращаются по 25-30 человек Фото:

В Екатеринбурге количество новобранцев, заключивших контракт с Минобороны, выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в городе Виктор Валенцов.

«По сравнению с прошлым годом количество новобранцев увеличилось на 20%. Ежедневно обращаются порядка 25-30 человек. За первое полугодие более пяти тысяч человек уже приступили к службе, при этом 100 из них — женщины», — передает городская администрация слова Валенцова.

По его словам, большинство екатеринбуржцев заключают контракт на один или три года, но есть и краткосрочные контракты сроком на полгода. Он отметил, что самыми востребованными специальностями в армии считаются операторы БПЛА, водители машин, инженеры, опытные медики и узкопрофильные специалисты.

В Свердловской области с начала 2024 года по апрель более 2,5 тысячи жителей региона заключили контракты с Минобороны РФ. За весь 2023 год таких насчитывается более 12,5 тысячи человек.

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В Екатеринбурге количество новобранцев, заключивших контракт с Минобороны, выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в городе Виктор Валенцов. «По сравнению с прошлым годом количество новобранцев увеличилось на 20%. Ежедневно обращаются порядка 25-30 человек. За первое полугодие более пяти тысяч человек уже приступили к службе, при этом 100 из них — женщины», — передает городская администрация слова Валенцова. По его словам, большинство екатеринбуржцев заключают контракт на один или три года, но есть и краткосрочные контракты сроком на полгода. Он отметил, что самыми востребованными специальностями в армии считаются операторы БПЛА, водители машин, инженеры, опытные медики и узкопрофильные специалисты. В Свердловской области с начала 2024 года по апрель более 2,5 тысячи жителей региона заключили контракты с Минобороны РФ. За весь 2023 год таких насчитывается более 12,5 тысячи человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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