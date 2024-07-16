В Екатеринбурге резко выросло число контрактников

16 июля 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Ежедневно в пункты отбора обращаются по 25-30 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге количество новобранцев, заключивших контракт с Минобороны, выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в городе Виктор Валенцов. «По сравнению с прошлым годом количество новобранцев увеличилось на 20%. Ежедневно обращаются порядка 25-30 человек. За первое полугодие более пяти тысяч человек уже приступили к службе, при этом 100 из них — женщины», — передает городская администрация слова Валенцова. По его словам, большинство екатеринбуржцев заключают контракт на один или три года, но есть и краткосрочные контракты сроком на полгода. Он отметил, что самыми востребованными специальностями в армии считаются операторы БПЛА, водители машин, инженеры, опытные медики и узкопрофильные специалисты. В Свердловской области с начала 2024 года по апрель более 2,5 тысячи жителей региона заключили контракты с Минобороны РФ. За весь 2023 год таких насчитывается более 12,5 тысячи человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге количество новобранцев, заключивших контракт с Минобороны, выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в городе Виктор Валенцов. «По сравнению с прошлым годом количество новобранцев увеличилось на 20%. Ежедневно обращаются порядка 25-30 человек. За первое полугодие более пяти тысяч человек уже приступили к службе, при этом 100 из них — женщины», — передает городская администрация слова Валенцова. По его словам, большинство екатеринбуржцев заключают контракт на один или три года, но есть и краткосрочные контракты сроком на полгода. Он отметил, что самыми востребованными специальностями в армии считаются операторы БПЛА, водители машин, инженеры, опытные медики и узкопрофильные специалисты. В Свердловской области с начала 2024 года по апрель более 2,5 тысячи жителей региона заключили контракты с Минобороны РФ. За весь 2023 год таких насчитывается более 12,5 тысячи человек.