04 августа 2024

Силовики усилят контроль на федеральных трассах в Тюменской области

На федеральные трассы в Тюменской области отправят дополнительные патрули ГИБДД
© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы ДПС будут усиленно следить за северянами и тюменцами Фото:

Для предотвращения ДТП на участках федеральных трасс в Тюменской области будет усилено патрулирование дополнительными нарядами ДПС. Об этом сообщает пресс-служба УГИДД региона.

«В августе на федеральных дорогах Тюменской области будут приняты дополнительные противоаварийные меры. На потенциально опасных участках будут работать дополнительные наряды ДПС, также в командировки выедут инспекторы специализированного взвода полка ДПС Госавтоинспекции», — рассказали в ведомстве.

Усиление связано с увеличением трафика и, соответственно, рисков ДТП. Как отметили в управлении ГИБДД, в настоящее время жители ЯНАО и ХМАО возвращаются из отпусков, а внутрирегиональный трафик растет в связи с подготовкой к учебному году и окончанию лета.

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Для предотвращения ДТП на участках федеральных трасс в Тюменской области будет усилено патрулирование дополнительными нарядами ДПС. Об этом сообщает пресс-служба УГИДД региона. «В августе на федеральных дорогах Тюменской области будут приняты дополнительные противоаварийные меры. На потенциально опасных участках будут работать дополнительные наряды ДПС, также в командировки выедут инспекторы специализированного взвода полка ДПС Госавтоинспекции», — рассказали в ведомстве. Усиление связано с увеличением трафика и, соответственно, рисков ДТП. Как отметили в управлении ГИБДД, в настоящее время жители ЯНАО и ХМАО возвращаются из отпусков, а внутрирегиональный трафик растет в связи с подготовкой к учебному году и окончанию лета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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