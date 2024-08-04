Силовики усилят контроль на федеральных трассах в Тюменской области

На федеральные трассы в Тюменской области отправят дополнительные патрули ГИБДД

05 августа 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Инспекторы ДПС будут усиленно следить за северянами и тюменцами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для предотвращения ДТП на участках федеральных трасс в Тюменской области будет усилено патрулирование дополнительными нарядами ДПС. Об этом сообщает пресс-служба УГИДД региона. «В августе на федеральных дорогах Тюменской области будут приняты дополнительные противоаварийные меры. На потенциально опасных участках будут работать дополнительные наряды ДПС, также в командировки выедут инспекторы специализированного взвода полка ДПС Госавтоинспекции», — рассказали в ведомстве. Усиление связано с увеличением трафика и, соответственно, рисков ДТП. Как отметили в управлении ГИБДД, в настоящее время жители ЯНАО и ХМАО возвращаются из отпусков, а внутрирегиональный трафик растет в связи с подготовкой к учебному году и окончанию лета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для предотвращения ДТП на участках федеральных трасс в Тюменской области будет усилено патрулирование дополнительными нарядами ДПС. Об этом сообщает пресс-служба УГИДД региона. «В августе на федеральных дорогах Тюменской области будут приняты дополнительные противоаварийные меры. На потенциально опасных участках будут работать дополнительные наряды ДПС, также в командировки выедут инспекторы специализированного взвода полка ДПС Госавтоинспекции», — рассказали в ведомстве. Усиление связано с увеличением трафика и, соответственно, рисков ДТП. Как отметили в управлении ГИБДД, в настоящее время жители ЯНАО и ХМАО возвращаются из отпусков, а внутрирегиональный трафик растет в связи с подготовкой к учебному году и окончанию лета.