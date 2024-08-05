В Пермском крае один из участников фестиваля избил другого

Потерпевший от помощи медиков отказался Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае на фестивале «Новая волна», который проходил в Пожве 3 июля, произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них ударил другого, так, что нокаутировал своего оппонента.

«Между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников ударил другого. Потерпевшему была вызвана бригада скорой помощи, однако он отказался от медицинской помощи и самостоятельно покинул место происшествия», — пишет газета «Парма-новости» со ссылкой на пресс-службу межмуниципального отдела ГУ МВД России «Кудымкарский».

Нападавшим является 22-летний местный житель. После случившегося он был помещен в изолятор временного содержания. В отношении правонарушителя составлен административный протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В июле на фестивале «Зов Пармы» пермяк ранил топором двух мужчин: бойца СВО и сотрудника краевого ГУФСИН. Один из пострадавших в тяжелом состоянии был госпитализирован. Нападавшего задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.