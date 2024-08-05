В Пермском крае один из участников фестиваля избил другого

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Открытие театрального фестиваля "Тайна горы Крестовой". Губаха, экстренные службы, скорая помощь
Потерпевший от помощи медиков отказался Фото:

В Пермском крае на фестивале «Новая волна», который проходил в Пожве 3 июля, произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них ударил другого, так, что нокаутировал своего оппонента.

«Между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников ударил другого. Потерпевшему была вызвана бригада скорой помощи, однако он отказался от медицинской помощи и самостоятельно покинул место происшествия», — пишет газета «Парма-новости» со ссылкой на пресс-службу межмуниципального отдела ГУ МВД России «Кудымкарский».

Нападавшим является 22-летний местный житель. После случившегося он был помещен в изолятор временного содержания. В отношении правонарушителя составлен административный протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В июле на фестивале «Зов Пармы» пермяк ранил топором двух мужчин: бойца СВО и сотрудника краевого ГУФСИН. Один из пострадавших в тяжелом состоянии был госпитализирован. Нападавшего задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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В Пермском крае на фестивале «Новая волна», который проходил в Пожве 3 июля, произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них ударил другого, так, что нокаутировал своего оппонента. «Между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников ударил другого. Потерпевшему была вызвана бригада скорой помощи, однако он отказался от медицинской помощи и самостоятельно покинул место происшествия», — пишет газета «Парма-новости» со ссылкой на пресс-службу межмуниципального отдела ГУ МВД России «Кудымкарский». Нападавшим является 22-летний местный житель. После случившегося он был помещен в изолятор временного содержания. В отношении правонарушителя составлен административный протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. В июле на фестивале «Зов Пармы» пермяк ранил топором двух мужчин: бойца СВО и сотрудника краевого ГУФСИН. Один из пострадавших в тяжелом состоянии был госпитализирован. Нападавшего задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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