В Пермском крае продают котельные признанного банкротом поставщика тепла

06 августа 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

На торги выставлены котельные предприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае конкурсный управляющий признанного банкротом ООО «Губахинская энергоснабжающая компания» выставил имущество предприятия на торги. Стоимость активов составляет более 201 млн рублей. Большая их часть — это блочно-модульные котельные. «Конкурсный управляющий сообщает о проведении торгов в форме открытого конкурса с открытой формой подачи ценовых предложений по продаже имущества. Должник — ООО „ГЭКОМ“. Основные средства в количестве 27 наименований. Это блочно-модульные котельные, а также товарно-материальные ценности в количестве 342 наименований. Начальная цена лота — 201,2 млн рублей. Дата проведения торгов — 23 сентября 2024 года», — сообщается в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. До лета 2020 года ООО «ГЭКОМ» принадлежала Губахинской энергетической компании. В 2020 году ее владельцы продали все имущество предпринимателю из Москвы. После этого между бывшими и новыми собственниками предприятия возник корпоративный конфликт из-за возврата займа и отсутствия оплаты за приобретение ООО «ГЭКОМ». В результате компания стала копить долги за газ. К началу 2022 года долг ООО «ГЭКОМ» за газ составил более 191 млн рублей. ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» обратилось в суд с заявлением о банкротстве коммунального оператора Губахи, но иск оставили без рассмотрения. В том же году Губахинская энергоснабжающая компания обратилась в суд с иском о самобанкротстве. Суд признал ее несостоятельной и ввел процедуру конкурсного производства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае конкурсный управляющий признанного банкротом ООО «Губахинская энергоснабжающая компания» выставил имущество предприятия на торги. Стоимость активов составляет более 201 млн рублей. Большая их часть — это блочно-модульные котельные. «Конкурсный управляющий сообщает о проведении торгов в форме открытого конкурса с открытой формой подачи ценовых предложений по продаже имущества. Должник — ООО „ГЭКОМ“. Основные средства в количестве 27 наименований. Это блочно-модульные котельные, а также товарно-материальные ценности в количестве 342 наименований. Начальная цена лота — 201,2 млн рублей. Дата проведения торгов — 23 сентября 2024 года», — сообщается в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. До лета 2020 года ООО «ГЭКОМ» принадлежала Губахинской энергетической компании. В 2020 году ее владельцы продали все имущество предпринимателю из Москвы. После этого между бывшими и новыми собственниками предприятия возник корпоративный конфликт из-за возврата займа и отсутствия оплаты за приобретение ООО «ГЭКОМ». В результате компания стала копить долги за газ. К началу 2022 года долг ООО «ГЭКОМ» за газ составил более 191 млн рублей. ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» обратилось в суд с заявлением о банкротстве коммунального оператора Губахи, но иск оставили без рассмотрения. В том же году Губахинская энергоснабжающая компания обратилась в суд с иском о самобанкротстве. Суд признал ее несостоятельной и ввел процедуру конкурсного производства.