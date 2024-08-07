Челябинская фирма выиграла суд с таможней на 350 миллионов рублей

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Горнодобывающая компания сэкономила на импорте 350 миллионов рублей
Горнодобывающая компания сэкономила на импорте 350 миллионов рублей Фото:

Компания из Челябинской области выиграла суд с Дальневосточной таможней на 350 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального бизнес-омбудсмена Александра Гончарова, спор возник из-за классификации ввозимой техники.

«Таможенный орган принял решения, влекущие доплату таможенных пошлин. Общая сумма составила 350,031 млн рублей», — сообщили в офисе омбудсмена.

Проверку 114 деклараций таможенное управление провело в мае 2023 года. Из-за рубежа челябинская фирма купила оборудование для работы с грунтом и рудой. Импортер приобрел футеровки для шаровых мельниц и мельниц полусамоизмельчения. В документах провел товары по одной статье, а таможенники сочли верным сделать это по другой.

«Уполномоченный соотнес описания ввозимого товара с правилами, установленными действующим законодательством. Руководитель пришел к выводу о правильности классификации товара со стороны общества и необоснованности доначислений со стороны таможенного органа», — рассказала пресс-служба Гончарова на сайте.

Бизнес-омбудсмен вступил в судебный спор в качестве третьего лица. По итогам рассмотрения дела в челябинских судах двух инстанций удалось доказать правоту челябинской компании. Гончаров заявил, что сэкономленная горнодобывающей компанией сумма может быть направлена на модернизацию производства.

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Компания из Челябинской области выиграла суд с Дальневосточной таможней на 350 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального бизнес-омбудсмена Александра Гончарова, спор возник из-за классификации ввозимой техники. «Таможенный орган принял решения, влекущие доплату таможенных пошлин. Общая сумма составила 350,031 млн рублей», — сообщили в офисе омбудсмена. Проверку 114 деклараций таможенное управление провело в мае 2023 года. Из-за рубежа челябинская фирма купила оборудование для работы с грунтом и рудой. Импортер приобрел футеровки для шаровых мельниц и мельниц полусамоизмельчения. В документах провел товары по одной статье, а таможенники сочли верным сделать это по другой. «Уполномоченный соотнес описания ввозимого товара с правилами, установленными действующим законодательством. Руководитель пришел к выводу о правильности классификации товара со стороны общества и необоснованности доначислений со стороны таможенного органа», — рассказала пресс-служба Гончарова на сайте. Бизнес-омбудсмен вступил в судебный спор в качестве третьего лица. По итогам рассмотрения дела в челябинских судах двух инстанций удалось доказать правоту челябинской компании. Гончаров заявил, что сэкономленная горнодобывающей компанией сумма может быть направлена на модернизацию производства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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