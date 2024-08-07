Челябинская фирма выиграла суд с таможней на 350 миллионов рублей

Компания из Челябинской области выиграла суд с Дальневосточной таможней на 350 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального бизнес-омбудсмена Александра Гончарова, спор возник из-за классификации ввозимой техники.
«Таможенный орган принял решения, влекущие доплату таможенных пошлин. Общая сумма составила 350,031 млн рублей», — сообщили в офисе омбудсмена.
Проверку 114 деклараций таможенное управление провело в мае 2023 года. Из-за рубежа челябинская фирма купила оборудование для работы с грунтом и рудой. Импортер приобрел футеровки для шаровых мельниц и мельниц полусамоизмельчения. В документах провел товары по одной статье, а таможенники сочли верным сделать это по другой.
«Уполномоченный соотнес описания ввозимого товара с правилами, установленными действующим законодательством. Руководитель пришел к выводу о правильности классификации товара со стороны общества и необоснованности доначислений со стороны таможенного органа», — рассказала пресс-служба Гончарова на сайте.
Бизнес-омбудсмен вступил в судебный спор в качестве третьего лица. По итогам рассмотрения дела в челябинских судах двух инстанций удалось доказать правоту челябинской компании. Гончаров заявил, что сэкономленная горнодобывающей компанией сумма может быть направлена на модернизацию производства.
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