Финансист напомнил о способе приумножить сбережения после роста ставки ЦБ

Россияне смогут приумножить свои сбережения после роста ставки Центробанка если вспомнят о принципе «лесенки», когда деньги вкладываются в депозиты с разными сроками. Об этом напомнил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.
«Периоды, когда ключевая ставка ЦБ столь высока, хоть и повторяются, но быстро забываются. Поэтому и способ распределения сбережений на несколько депозитов с разными сроками и ставками многим кажется новым», — передает издание «Прайм» слова Мехтиева.
По словам эксперта, если у человека имеются, например, 250 тысяч рублей сбережений, то надо понять — какие предстоят расходы в краткосрочном периоде. Если через семь недель понадобятся 30 тысяч рублей на автостраховку, то откладываем эту сумму на депозит на один месяц. Когда через три месяца будут нужны 50 тысяч рублей на добровольное медицинское страхование, то из 250 тысяч откладываем эти деньги на трехмесячный депозит. Таким образом, оставшиеся 170 тысяч рублей можно разместить на более длинный срок, скажем на полгода и более, отметил Мехтиев. Он добавил, что так действует принцип «лесенки» в финансовой сфере.
Ранее в «Сбере» заявили, что не стоит ждать снижения ключевой ставки раньше второго квартала 2025 года. Более того, в банке считают, что денежно-кредитная политика со стороны регулятора ЦБ РФ в ближайшее время только ужесточится.
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