«Сбер» не ожидает снижения ключевой ставки в России в 2024 году

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Ключевая ставка может повысится до 20%, считает вице-президент "Сбера" Тарас Скворцов
Ключевая ставка может повысится до 20%, считает вице-президент "Сбера" Тарас Скворцов Фото:

«Сбер» не ожидает снижения ключевой ставки раньше второго квартала 2025 года. Более того, в банке считают, что денежно-кредитная политика в ближайшее время только ужесточится. Об этом заявил старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов.

«Что касается снижения ставок, то сейчас наш прогноз, что первое снижение будет во втором квартале 2025 года. Мы не ожидаем снижения в этом году ключевой ставки», — сообщил Тарас Скворцов на брифинге по отчетности МСФО Сбербанка. Его слова передает РБК. Он добавил, что существует вероятность повышения ключевой ставки до 20%.

Ранее Центральный Банк России (ЦБ) повысил ключевую ставку до 18%. Такое решение принято на заседании регулятора 26 июля. Вслед за этим крупные российские банки подняли ставки по базовым ипотечным программам. В «Газпромбанке» ставка по ипотеке выросла до 22,5%. В «ПСБ» базовая ставка теперь равна 18,5%, а без дополнительных условий — 21%. А в «Уралсибе» и «Ак Барс Банке» ипотечная ставка увеличилась до 19,9%.

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«Сбер» не ожидает снижения ключевой ставки раньше второго квартала 2025 года. Более того, в банке считают, что денежно-кредитная политика в ближайшее время только ужесточится. Об этом заявил старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов. «Что касается снижения ставок, то сейчас наш прогноз, что первое снижение будет во втором квартале 2025 года. Мы не ожидаем снижения в этом году ключевой ставки», — сообщил Тарас Скворцов на брифинге по отчетности МСФО Сбербанка. Его слова передает РБК. Он добавил, что существует вероятность повышения ключевой ставки до 20%. Ранее Центральный Банк России (ЦБ) повысил ключевую ставку до 18%. Такое решение принято на заседании регулятора 26 июля. Вслед за этим крупные российские банки подняли ставки по базовым ипотечным программам. В «Газпромбанке» ставка по ипотеке выросла до 22,5%. В «ПСБ» базовая ставка теперь равна 18,5%, а без дополнительных условий — 21%. А в «Уралсибе» и «Ак Барс Банке» ипотечная ставка увеличилась до 19,9%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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