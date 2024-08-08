«Сбер» не ожидает снижения ключевой ставки в России в 2024 году

«Сбер» не ожидает снижения ключевой ставки раньше второго квартала 2025 года. Более того, в банке считают, что денежно-кредитная политика в ближайшее время только ужесточится. Об этом заявил старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов.
«Что касается снижения ставок, то сейчас наш прогноз, что первое снижение будет во втором квартале 2025 года. Мы не ожидаем снижения в этом году ключевой ставки», — сообщил Тарас Скворцов на брифинге по отчетности МСФО Сбербанка. Его слова передает РБК. Он добавил, что существует вероятность повышения ключевой ставки до 20%.
Ранее Центральный Банк России (ЦБ) повысил ключевую ставку до 18%. Такое решение принято на заседании регулятора 26 июля. Вслед за этим крупные российские банки подняли ставки по базовым ипотечным программам. В «Газпромбанке» ставка по ипотеке выросла до 22,5%. В «ПСБ» базовая ставка теперь равна 18,5%, а без дополнительных условий — 21%. А в «Уралсибе» и «Ак Барс Банке» ипотечная ставка увеличилась до 19,9%.
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