Минск пригрозил Киеву ответными мерами в случае новой атаки

МИД Беларуси направил протест временной поверенной по делам Украины из-за БПЛА
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МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах Украины Фото:

Белоруссия в ответ на дальнейшие провокации со стороны Украины будет предпринимать ответные меры для защиты своего государства. Об этом сообщили в пресс-службе МИД страны. Также может быть поставлен вопрос о целях нахождения посольства Украины в республике, если атаки продолжатся. Временной поверенной по делам Украины в республике Ольге Тимуш направлен протест.

«Минск предупредил Киев, что оставляет право при новых провокациях предпринять ответные шаги для защиты своей территории», — заявили во внешнеполитическом ведомстве. Кроме того, в случае, если украинское посольство в Белоруссии не сможет повлиять на провокации Киева, будет поставлен вопрос о целесообразности его присутствия в республике. МИД Беларуси также вызвал временную поверенную в делах Украины в республике Ольгу Тимуш. Ей заявлен протест в связи с атакой дронов на регион.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко уже заявлял об ответных мерах для Киева. По его словам, Генштабу ВС и Минобороны поручено провести работы по обеспечению территориальной безопасности. Также белорусский лидер не понимает, для чего Украина совершила атаку беспилотниками на регион, передает 360.ru.

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Белоруссия в ответ на дальнейшие провокации со стороны Украины будет предпринимать ответные меры для защиты своего государства. Об этом сообщили в пресс-службе МИД страны. Также может быть поставлен вопрос о целях нахождения посольства Украины в республике, если атаки продолжатся. Временной поверенной по делам Украины в республике Ольге Тимуш направлен протест. «Минск предупредил Киев, что оставляет право при новых провокациях предпринять ответные шаги для защиты своей территории», — заявили во внешнеполитическом ведомстве. Кроме того, в случае, если украинское посольство в Белоруссии не сможет повлиять на провокации Киева, будет поставлен вопрос о целесообразности его присутствия в республике. МИД Беларуси также вызвал временную поверенную в делах Украины в республике Ольгу Тимуш. Ей заявлен протест в связи с атакой дронов на регион. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко уже заявлял об ответных мерах для Киева. По его словам, Генштабу ВС и Минобороны поручено провести работы по обеспечению территориальной безопасности. Также белорусский лидер не понимает, для чего Украина совершила атаку беспилотниками на регион, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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