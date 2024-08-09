09 августа 2024

«Возможно пьяный»: водитель на огромной скорости разбился в Екатеринбурге. Видео

В Екатеринбурге водитель ехал под 150 км/ч, врезался в светофор и перевернулся
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разбившийся водитель был за рулем внедорожника Nissan
Разбившийся водитель был за рулем внедорожника Nissan Фото:

В Екатеринбурге на ул. Комсомольской (Октябрьский район) водитель на скорости под 150 км/ч врезался в светофор, снес несколько ограждений и перевернулся. Обломки раскиданы на десятки метров, говорят очевидцы.

«Возможно пьяный летел по правому ряду с Калиновского моста под 150 км/ч, светофор в смятку, ограждения снес и перевернулся. Обломки на 50 метров разбросаны, хорошо, что пешеходов не было на светофоре. Выехать и заехать будет невозможно с Синих камней из-за снесенного светофора. Регулировки нет и, скорее всего, не будет», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Водитель был за рулем внедорожника Nissan. 

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на ул. Комсомольской (Октябрьский район) водитель на скорости под 150 км/ч врезался в светофор, снес несколько ограждений и перевернулся. Обломки раскиданы на десятки метров, говорят очевидцы. «Возможно пьяный летел по правому ряду с Калиновского моста под 150 км/ч, светофор в смятку, ограждения снес и перевернулся. Обломки на 50 метров разбросаны, хорошо, что пешеходов не было на светофоре. Выехать и заехать будет невозможно с Синих камней из-за снесенного светофора. Регулировки нет и, скорее всего, не будет», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Водитель был за рулем внедорожника Nissan.  Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...