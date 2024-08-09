В Екатеринбурге на ул. Комсомольской (Октябрьский район) водитель на скорости под 150 км/ч врезался в светофор, снес несколько ограждений и перевернулся. Обломки раскиданы на десятки метров, говорят очевидцы.
«Возможно пьяный летел по правому ряду с Калиновского моста под 150 км/ч, светофор в смятку, ограждения снес и перевернулся. Обломки на 50 метров разбросаны, хорошо, что пешеходов не было на светофоре. Выехать и заехать будет невозможно с Синих камней из-за снесенного светофора. Регулировки нет и, скорее всего, не будет», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Водитель был за рулем внедорожника Nissan.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
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