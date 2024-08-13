Reuters: Иран может впервые отправить представителей для прекращения огня в Газе

13 августа 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Иран впервые рассматривает возможность отправки своего представителя на переговоры по прекращению огня в секторе Газа Фото: Министерство обороны Израиля Иран впервые может присоединиться к переговорам по прекращению огня в секторе Газа. Страна планирует отправить представителей на переговоры. «Иран рассматривает возможность отправки своего представителя на переговоры о прекращении огня, что станет первым случаем с начала войны в Газе», — пишет Reuters со ссылкой на источники. Хотя представитель Ирана, вероятно, не будет присутствовать на переговорах лично, он будет вовлечен в диалог с целью поддержания дипломатической связи, в том числе с США. Соглашение о прекращении огня может предотвратить прямой удар Ирана по Израилю из-за убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании. «Только соглашение о прекращении огня в секторе Газа <…> удержит Иран от прямого возмездия Израилю за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании на его территории», — пишет издание, ссылаясь на трех высокопоставленных иранских чиновников. Ранее иранские военно-морские силы получили неотслеживаемые крылатые ракеты на фоне заявлений об ударе по Израилю. Эти ракеты имеют боеголовку большой взрывной силы, которую невозможно выследить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иран впервые может присоединиться к переговорам по прекращению огня в секторе Газа. Страна планирует отправить представителей на переговоры. «Иран рассматривает возможность отправки своего представителя на переговоры о прекращении огня, что станет первым случаем с начала войны в Газе», — пишет Reuters со ссылкой на источники. Хотя представитель Ирана, вероятно, не будет присутствовать на переговорах лично, он будет вовлечен в диалог с целью поддержания дипломатической связи, в том числе с США. Соглашение о прекращении огня может предотвратить прямой удар Ирана по Израилю из-за убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании. «Только соглашение о прекращении огня в секторе Газа <…> удержит Иран от прямого возмездия Израилю за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании на его территории», — пишет издание, ссылаясь на трех высокопоставленных иранских чиновников. Ранее иранские военно-морские силы получили неотслеживаемые крылатые ракеты на фоне заявлений об ударе по Израилю. Эти ракеты имеют боеголовку большой взрывной силы, которую невозможно выследить.