Reuters: Иран может впервые отправить представителей для прекращения огня в Газе

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк,  stock, цахал, наземная операция
Иран впервые рассматривает возможность отправки своего представителя на переговоры по прекращению огня в секторе Газа Фото:

Иран впервые может присоединиться к переговорам по прекращению огня в секторе Газа. Страна планирует отправить представителей на переговоры.

«Иран рассматривает возможность отправки своего представителя на переговоры о прекращении огня, что станет первым случаем с начала войны в Газе», — пишет Reuters со ссылкой на источники. Хотя представитель Ирана, вероятно, не будет присутствовать на переговорах лично, он будет вовлечен в диалог с целью поддержания дипломатической связи, в том числе с США.

Соглашение о прекращении огня может предотвратить прямой удар Ирана по Израилю из-за убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании. «Только соглашение о прекращении огня в секторе Газа <…> удержит Иран от прямого возмездия Израилю за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании на его территории», — пишет издание, ссылаясь на трех высокопоставленных иранских чиновников.

Ранее иранские военно-морские силы получили неотслеживаемые крылатые ракеты на фоне заявлений об ударе по Израилю. Эти ракеты имеют боеголовку большой взрывной силы, которую невозможно выследить.

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Иран впервые может присоединиться к переговорам по прекращению огня в секторе Газа. Страна планирует отправить представителей на переговоры. «Иран рассматривает возможность отправки своего представителя на переговоры о прекращении огня, что станет первым случаем с начала войны в Газе», — пишет Reuters со ссылкой на источники. Хотя представитель Ирана, вероятно, не будет присутствовать на переговорах лично, он будет вовлечен в диалог с целью поддержания дипломатической связи, в том числе с США. Соглашение о прекращении огня может предотвратить прямой удар Ирана по Израилю из-за убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании. «Только соглашение о прекращении огня в секторе Газа <…> удержит Иран от прямого возмездия Израилю за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании на его территории», — пишет издание, ссылаясь на трех высокопоставленных иранских чиновников. Ранее иранские военно-морские силы получили неотслеживаемые крылатые ракеты на фоне заявлений об ударе по Израилю. Эти ракеты имеют боеголовку большой взрывной силы, которую невозможно выследить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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