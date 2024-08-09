Иран получил неотслеживаемые ракеты на фоне заявлений об ударе по Израилю

Иранские военно-морские силы получили крылатые ракеты, которые нельзя выследить. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью ВМС КСИР (элитные подразделения армии Ирана — прим. ред.).
«Приказом главнокомандующего КСИР на вооружение ВМС КСИР поступило большое количество новых противокорабельных крылатых ракет… Эти ракеты обладают новыми возможностями, в том числе боеголовкой большой взрывной силы, которую невозможно выследить», —
Ранее в Тегеране израильской армией был ликвидирован глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. После этого иранская сторона заявила о намерении нанести масштабный удар возмездия в ответ на убийство палестинского политика, передает
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