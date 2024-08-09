Иран получил неотслеживаемые ракеты на фоне заявлений об ударе по Израилю

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Тегеран. Иран, ислам, флаг ирана
Элитные силы Ирана получили неотслеживаемые ракеты Фото:

Иранские военно-морские силы получили крылатые ракеты, которые нельзя выследить. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью ВМС КСИР (элитные подразделения армии Ирана — прим. ред.).

«Приказом главнокомандующего КСИР на вооружение ВМС КСИР поступило большое количество новых противокорабельных крылатых ракет… Эти ракеты обладают новыми возможностями, в том числе боеголовкой большой взрывной силы, которую невозможно выследить», — передает издание Tasnim заявление пресс-службы.

Ранее в Тегеране израильской армией был ликвидирован глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. После этого иранская сторона заявила о намерении нанести масштабный удар возмездия в ответ на убийство палестинского политика, передает MK.RU.

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Иранские военно-морские силы получили крылатые ракеты, которые нельзя выследить. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью ВМС КСИР (элитные подразделения армии Ирана — прим. ред.). «Приказом главнокомандующего КСИР на вооружение ВМС КСИР поступило большое количество новых противокорабельных крылатых ракет… Эти ракеты обладают новыми возможностями, в том числе боеголовкой большой взрывной силы, которую невозможно выследить», — передает издание Tasnim заявление пресс-службы. Ранее в Тегеране израильской армией был ликвидирован глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. После этого иранская сторона заявила о намерении нанести масштабный удар возмездия в ответ на убийство палестинского политика, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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