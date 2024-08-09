Иран получил неотслеживаемые ракеты на фоне заявлений об ударе по Израилю

09 августа 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Элитные силы Ирана получили неотслеживаемые ракеты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Иранские военно-морские силы получили крылатые ракеты, которые нельзя выследить. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью ВМС КСИР (элитные подразделения армии Ирана — прим. ред.). «Приказом главнокомандующего КСИР на вооружение ВМС КСИР поступило большое количество новых противокорабельных крылатых ракет… Эти ракеты обладают новыми возможностями, в том числе боеголовкой большой взрывной силы, которую невозможно выследить», — передает издание Tasnim заявление пресс-службы. Ранее в Тегеране израильской армией был ликвидирован глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. После этого иранская сторона заявила о намерении нанести масштабный удар возмездия в ответ на убийство палестинского политика, передает MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иранские военно-морские силы получили крылатые ракеты, которые нельзя выследить. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью ВМС КСИР (элитные подразделения армии Ирана — прим. ред.). «Приказом главнокомандующего КСИР на вооружение ВМС КСИР поступило большое количество новых противокорабельных крылатых ракет… Эти ракеты обладают новыми возможностями, в том числе боеголовкой большой взрывной силы, которую невозможно выследить», — передает издание Tasnim заявление пресс-службы. Ранее в Тегеране израильской армией был ликвидирован глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. После этого иранская сторона заявила о намерении нанести масштабный удар возмездия в ответ на убийство палестинского политика, передает MK.RU.