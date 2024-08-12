Кухарук запускает в ХМАО масштабную реформу ЖКХ, одобренную еще Комаровой

Власти Югры ищут способ предотвратить коммунальные ЧП в 40-градусные морозы

13 августа 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук анонсировал обновление коммунальных сетей в Нягани (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук анонсировал масштабную программу модернизации коммунальных сетей в городах и районах. Окружные власти собираются взять в концессию муниципальные предприятия сферы ЖКХ и вложить миллиарды рублей в замену коммуникаций и оборудования. Эта идея обсуждалась еще при Наталье Комаровой после серии коммунальных аварий прошлой зимой и нашла поддержку у нового главы региона. Кухарук объявил об этом решении в Нягани, которая и станет пилотным проектом. 60-тысячный город в 200 километрах от Ханты-Мансийска, сейчас является главным локомотивом экономики в западной части Югры. Муниципалитет по решению премьер-министра РФ Михаила Мишустина получил статус особой экономической зоны. Здесь на территории почти в 300 гектаров появится большой индустриальный парк, где на льготных для инвесторов условиях будут открыты новые производства. Уже пять резидентов выразили готовность построить там свои заводы и фабрики. Генеральный директор «Югорского лесопромышленного холдинга» Юрий Краев на стройплощадке рассказал врио губернатора ХМАО, что в 2025 году его предприятие начнет производить корпусную мебель. Ориентир на импортозамещение покинувшей Россию IKEA. «Численность завода будет 100 человек. Мы планируем первые два-три года работать по 12-часовой схеме 360 дней в году. И это уже будет четыре миллиарда деталей в год», — рассказал Краев. Проблемы с коммунальными сетями Нягани врио губернатора ХМАО и местные политэлиты обсудили на утреннем совещании Игорь Вершинин @ URA.RU Глава города Иван Ямашев во время встречи с врио губернатора отметил, что перспективы развития города местные власти связывают с особой экономической зоной. Ее запуск обеспечит рост новых производств, что вызовет потребность в квалифицированных кадрах. А им потребуется жилье. «Наша задача — создать благоприятные условия как для ведения бизнеса, так и для комфортного проживания горожан и вновь прибывших специалистов. Поэтому вся наша деятельность будет направлена на создание жилищной, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры», — пообещал градоначальник. Но при всех оптимистичных планах на будущее, у города одно из самых проблемных коммунальных предприятий округа — «Няганская ресурсоснабжающая компания». Оно уже неоднократно банкротилось и реорганизовывалось, но все эти действия ни коим образом не помогли ему крепко встать на ноги. При этом предприятие является единственным поставщика тепла и воды для всего города. Но только его долги ресурсникам, в том числе за газ, превышают 400 миллионов рублей. Так что ни о какой глобальной модернизации сетей и оборудования в нынешних условиях речи идти не может. А впереди — суровая югорская зима. Некоторые участки теплотрассы в Нягани изношены на 80% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU О катастрофической изношенности сетей — в некоторых частях города до 80% — и напомнил местным властями врио губернатора во время визита в Нягань. Кроме того, городские власти отмечают, что из-за протяженности коммуникаций и особенностей планировки микрорайонов Нягани теплопотери просто колоссальные. «Обращаю внимание на то, что мы с вами трезво должны смотреть на реальное положение дел. Если мы будем говорить про сферу ЖКХ, то давайте все-таки говорить правдиво о высокой степени износа коммунальных сетей. Здесь мы с вами должны вместе выработать стратегию обновления, в том числе заход в концессию», — уточнил Кухарук на утреннем совещании с чиновниками и депутатами. Нынешнее состояние отрасли ЖКХ в Нягани может вызвать сложности и с расселением аварийного фонда, и, как следствие, с привлечением рабочих рук для строительства и работы в особой экономической зоне. «С учетом того, что сегодня город развивается, растет, и я надеюсь, что тот посыл, который есть и который воспринимается застройщиками с готовностью — не только расселять аварийный жилищный фонд, но и строить новое жилье. Потребность в части мощности и подачи воды и водоотведения будет, поэтому эти планы мы разделяем. Вопрос серьезный по износу сетей, в среднем до 80% доходит по отдельным отрезкам. Проблема имеет накопительный эффект, и конечно, серьезные последствия могут быть, если не обратить внимание на нее», — предупредил врио губернатора на встрече с жителями Нягани. По его мнению, частного инвестора с учетом текущей экономической ситуации в стране и степени изношенности коммуникаций найти будет крайне сложно. Муниципалитет же самостоятельно обновление котельных, сетей тепло-, водоснабжения и канализации не осилит. Мэр Нягани Иван Ямашев анонсировал большую стройку, чтобы привлечь в Нягань персонал для работы на предприятиях-резидентах ОЭЗ Игорь Вершинин @ URA.RU Источник URA.RU в окружном правительстве рассказал, что планы по передаче проблемных коммунальных предприятий в концессию обсуждались с начала этого года. «Когда сотни миллионов, а то и миллиарды рублей передаются муниципалитетам на модернизацию ЖКХ, то потом сложно проконтролировать эффективность траты бюджетных денег. Поэтому решено в качестве оператора проекта использовать энергетическое предприятие окружных властей „ЮРЭСК“. Оно заберет в концессию убыточные и ветхие коммунальные активы мэрий и будет заниматься их модернизацией. Такое решение обсуждалось еще при Наталье Владимировне [Комаровой], Кухарук его тоже поддержал и уже распорядился выделить деньги», — рассказал инсайдер. Нягань станет пилотным городом, где пройдет модернизация сетей. По данным собеседников URA.RU, стоимость проекта оценивается в три миллиарда рублей. Сроки реализации «пилотника» — ближайшая трехлетка. Постепенно будут подключаться и другие муниципалитеты: Советский район, где прошлой зимой случалось до 17 аварий в день на теплотрассах, а в детсадах замерзали дети; а затем соседние с ним Югорск и Кондинский район. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук анонсировал масштабную программу модернизации коммунальных сетей в городах и районах. Окружные власти собираются взять в концессию муниципальные предприятия сферы ЖКХ и вложить миллиарды рублей в замену коммуникаций и оборудования. Эта идея обсуждалась еще при Наталье Комаровой после серии коммунальных аварий прошлой зимой и нашла поддержку у нового главы региона. Кухарук объявил об этом решении в Нягани, которая и станет пилотным проектом. 60-тысячный город в 200 километрах от Ханты-Мансийска, сейчас является главным локомотивом экономики в западной части Югры. Муниципалитет по решению премьер-министра РФ Михаила Мишустина получил статус особой экономической зоны. Здесь на территории почти в 300 гектаров появится большой индустриальный парк, где на льготных для инвесторов условиях будут открыты новые производства. Уже пять резидентов выразили готовность построить там свои заводы и фабрики. Генеральный директор «Югорского лесопромышленного холдинга» Юрий Краев на стройплощадке рассказал врио губернатора ХМАО, что в 2025 году его предприятие начнет производить корпусную мебель. Ориентир на импортозамещение покинувшей Россию IKEA. «Численность завода будет 100 человек. Мы планируем первые два-три года работать по 12-часовой схеме 360 дней в году. И это уже будет четыре миллиарда деталей в год», — рассказал Краев. Глава города Иван Ямашев во время встречи с врио губернатора отметил, что перспективы развития города местные власти связывают с особой экономической зоной. Ее запуск обеспечит рост новых производств, что вызовет потребность в квалифицированных кадрах. А им потребуется жилье. «Наша задача — создать благоприятные условия как для ведения бизнеса, так и для комфортного проживания горожан и вновь прибывших специалистов. Поэтому вся наша деятельность будет направлена на создание жилищной, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры», — пообещал градоначальник. Но при всех оптимистичных планах на будущее, у города одно из самых проблемных коммунальных предприятий округа — «Няганская ресурсоснабжающая компания». Оно уже неоднократно банкротилось и реорганизовывалось, но все эти действия ни коим образом не помогли ему крепко встать на ноги. При этом предприятие является единственным поставщика тепла и воды для всего города. Но только его долги ресурсникам, в том числе за газ, превышают 400 миллионов рублей. Так что ни о какой глобальной модернизации сетей и оборудования в нынешних условиях речи идти не может. А впереди — суровая югорская зима. О катастрофической изношенности сетей — в некоторых частях города до 80% — и напомнил местным властями врио губернатора во время визита в Нягань. Кроме того, городские власти отмечают, что из-за протяженности коммуникаций и особенностей планировки микрорайонов Нягани теплопотери просто колоссальные. «Обращаю внимание на то, что мы с вами трезво должны смотреть на реальное положение дел. Если мы будем говорить про сферу ЖКХ, то давайте все-таки говорить правдиво о высокой степени износа коммунальных сетей. Здесь мы с вами должны вместе выработать стратегию обновления, в том числе заход в концессию», — уточнил Кухарук на утреннем совещании с чиновниками и депутатами. Нынешнее состояние отрасли ЖКХ в Нягани может вызвать сложности и с расселением аварийного фонда, и, как следствие, с привлечением рабочих рук для строительства и работы в особой экономической зоне. «С учетом того, что сегодня город развивается, растет, и я надеюсь, что тот посыл, который есть и который воспринимается застройщиками с готовностью — не только расселять аварийный жилищный фонд, но и строить новое жилье. Потребность в части мощности и подачи воды и водоотведения будет, поэтому эти планы мы разделяем. Вопрос серьезный по износу сетей, в среднем до 80% доходит по отдельным отрезкам. Проблема имеет накопительный эффект, и конечно, серьезные последствия могут быть, если не обратить внимание на нее», — предупредил врио губернатора на встрече с жителями Нягани. По его мнению, частного инвестора с учетом текущей экономической ситуации в стране и степени изношенности коммуникаций найти будет крайне сложно. Муниципалитет же самостоятельно обновление котельных, сетей тепло-, водоснабжения и канализации не осилит. Источник URA.RU в окружном правительстве рассказал, что планы по передаче проблемных коммунальных предприятий в концессию обсуждались с начала этого года. «Когда сотни миллионов, а то и миллиарды рублей передаются муниципалитетам на модернизацию ЖКХ, то потом сложно проконтролировать эффективность траты бюджетных денег. Поэтому решено в качестве оператора проекта использовать энергетическое предприятие окружных властей „ЮРЭСК“. Оно заберет в концессию убыточные и ветхие коммунальные активы мэрий и будет заниматься их модернизацией. Такое решение обсуждалось еще при Наталье Владимировне [Комаровой], Кухарук его тоже поддержал и уже распорядился выделить деньги», — рассказал инсайдер. Нягань станет пилотным городом, где пройдет модернизация сетей. По данным собеседников URA.RU, стоимость проекта оценивается в три миллиарда рублей. Сроки реализации «пилотника» — ближайшая трехлетка. Постепенно будут подключаться и другие муниципалитеты: Советский район, где прошлой зимой случалось до 17 аварий в день на теплотрассах, а в детсадах замерзали дети; а затем соседние с ним Югорск и Кондинский район.