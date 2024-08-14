14 августа 2024

КП: Собчак тратит миллионы в отеле для похудения на Лазурном берегу

© Служба новостей «URA.RU»
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Собчак, судя по фото в соцсетях, выбрала в отеле на Лазурном берегу лучший номер и потратила на его миллионы
Собчак, судя по фото в соцсетях, выбрала в отеле на Лазурном берегу лучший номер и потратила на его миллионы Фото:

Журналистка Ксения Собчак уехала отдыхать на Лазурный берег во Франции, где проживает в отеле Lily of the Valley, он специализируется на программах для снижения веса. Также журналистка отметила, что последнее время не ездила на этот курорт из-за шумных вечеринок, но в хорошей компании согласилась на путешествие. 

«Последние годы не езжу сюда — по мне тут слишком шумно и людно, но что не сделаешь в хорошей компании. Пытаюсь всячески избежать пляжей с громкой дискотекой уже за обедом и не нарваться на вечерний шалман», — написала Собчак в своем telegram-канале. Она добавила, что проживает в отеле Lily of the Valley, который специализируется на программах для похудения. Так, в ресторане гостей угощают диетическими блюдами, продукты в которых выращены на собственной ферме. На территории отеля также находятся спа-салон, фитнес-клуб и бассейн, в котором проходят программы по снижению веса, передает «Комсомольская правда». 

В августе цены на номера в Lily of the Valley варьируются от 2200 до 5300 евро за ночь, что в пересчете на рубли составляет от 217 до 525 тысяч. Ксения, судя по фото в соцсетях, выбрала один из самых лучших номеров, сумма ее проживания за несколько дней в нем составила миллионы рублей, пишет газета. 

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Журналистка Ксения Собчак уехала отдыхать на Лазурный берег во Франции, где проживает в отеле Lily of the Valley, он специализируется на программах для снижения веса. Также журналистка отметила, что последнее время не ездила на этот курорт из-за шумных вечеринок, но в хорошей компании согласилась на путешествие.  «Последние годы не езжу сюда — по мне тут слишком шумно и людно, но что не сделаешь в хорошей компании. Пытаюсь всячески избежать пляжей с громкой дискотекой уже за обедом и не нарваться на вечерний шалман», — написала Собчак в своем telegram-канале. Она добавила, что проживает в отеле Lily of the Valley, который специализируется на программах для похудения. Так, в ресторане гостей угощают диетическими блюдами, продукты в которых выращены на собственной ферме. На территории отеля также находятся спа-салон, фитнес-клуб и бассейн, в котором проходят программы по снижению веса, передает «Комсомольская правда».  В августе цены на номера в Lily of the Valley варьируются от 2200 до 5300 евро за ночь, что в пересчете на рубли составляет от 217 до 525 тысяч. Ксения, судя по фото в соцсетях, выбрала один из самых лучших номеров, сумма ее проживания за несколько дней в нем составила миллионы рублей, пишет газета. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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