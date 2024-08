КП: Собчак тратит миллионы в отеле для похудения на Лазурном берегу

Собчак, судя по фото в соцсетях, выбрала в отеле на Лазурном берегу лучший номер и потратила на его миллионы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Журналистка Ксения Собчак уехала отдыхать на Лазурный берег во Франции, где проживает в отеле Lily of the Valley, он специализируется на программах для снижения веса. Также журналистка отметила, что последнее время не ездила на этот курорт из-за шумных вечеринок, но в хорошей компании согласилась на путешествие. «Последние годы не езжу сюда — по мне тут слишком шумно и людно, но что не сделаешь в хорошей компании. Пытаюсь всячески избежать пляжей с громкой дискотекой уже за обедом и не нарваться на вечерний шалман», — написала Собчак в своем telegram-канале. Она добавила, что проживает в отеле Lily of the Valley, который специализируется на программах для похудения. Так, в ресторане гостей угощают диетическими блюдами, продукты в которых выращены на собственной ферме. На территории отеля также находятся спа-салон, фитнес-клуб и бассейн, в котором проходят программы по снижению веса, передает «Комсомольская правда». В августе цены на номера в Lily of the Valley варьируются от 2200 до 5300 евро за ночь, что в пересчете на рубли составляет от 217 до 525 тысяч. Ксения, судя по фото в соцсетях, выбрала один из самых лучших номеров, сумма ее проживания за несколько дней в нем составила миллионы рублей, пишет газета.

