Челябинская школьница представила шеф-повару Агзамову авторский торт. Фото

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16-летняя челябинка принесла на шоу торт с крем-чизом и бананами в шоколаде
16-летняя челябинка принесла на шоу торт с крем-чизом и бананами в шоколаде Фото:

Школьница из Карабаша Челябинской области Рената Гильманшина стала участницей шоу «Кондитер Дети». Девушка представила ведущему Ренату Агзамову торт с бананами в шоколаде, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала «Пятница!».

«Среди претендентов на победу оказалась 16-летняя Рената Гильманшина из Карабаша. Она принесла торт с начинкой из крем-чиза и бананов в шоколаде», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Выпуск с челябинкой выйдет в эфир вечером 17 августа. Попала ли девушка в финал шоу пока не сообщается.

Девушка представила торт Ренату Агзамову
Девушка представила торт Ренату Агзамову
Фото:

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Школьница из Карабаша Челябинской области Рената Гильманшина стала участницей шоу «Кондитер Дети». Девушка представила ведущему Ренату Агзамову торт с бананами в шоколаде, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала «Пятница!». «Среди претендентов на победу оказалась 16-летняя Рената Гильманшина из Карабаша. Она принесла торт с начинкой из крем-чиза и бананов в шоколаде», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Выпуск с челябинкой выйдет в эфир вечером 17 августа. Попала ли девушка в финал шоу пока не сообщается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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