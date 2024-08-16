16-летняя челябинка принесла на шоу торт с крем-чизом и бананами в шоколаде
Школьница из Карабаша Челябинской области Рената Гильманшина стала участницей шоу «Кондитер Дети». Девушка представила ведущему Ренату Агзамову торт с бананами в шоколаде, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала «Пятница!».
«Среди претендентов на победу оказалась 16-летняя Рената Гильманшина из Карабаша. Она принесла торт с начинкой из крем-чиза и бананов в шоколаде», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Выпуск с челябинкой выйдет в эфир вечером 17 августа. Попала ли девушка в финал шоу пока не сообщается.
Девушка представила торт Ренату Агзамову
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