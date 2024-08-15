15 августа 2024

В Перми перекроют движение по части Комсомольского проспекта

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобилистам придется объезжать перекрытый участок дороги
Автомобилистам придется объезжать перекрытый участок дороги Фото:

В Перми на 12 часов перекроют движение по участку Комсомольского проспекта. Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края, это связано с монтажными работами.

«С 15:00 17 августа до 03:00 18 августа будет перекрыто движение по участку Комсомольского проспекта напротив ДК им. Солдатова. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать свой маршрут», — уточнили в минтрансе.

В ведомстве сообщили, что перекрытие связано с монтажом конструкций. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми перекроют проезд у моторного завода.

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В Перми на 12 часов перекроют движение по участку Комсомольского проспекта. Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края, это связано с монтажными работами. «С 15:00 17 августа до 03:00 18 августа будет перекрыто движение по участку Комсомольского проспекта напротив ДК им. Солдатова. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать свой маршрут», — уточнили в минтрансе. В ведомстве сообщили, что перекрытие связано с монтажом конструкций. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми перекроют проезд у моторного завода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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