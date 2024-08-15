В Перми перекроют движение по части Комсомольского проспекта

Автомобилистам придется объезжать перекрытый участок дороги
В Перми на 12 часов перекроют движение по участку Комсомольского проспекта. Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края, это связано с монтажными работами.
«С 15:00 17 августа до 03:00 18 августа будет перекрыто движение по участку Комсомольского проспекта напротив ДК им. Солдатова. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать свой маршрут», — уточнили в минтрансе.
В ведомстве сообщили, что перекрытие связано с монтажом конструкций. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми перекроют проезд у моторного завода.
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