Мишустин сменил Белоусова на Новака в совете ВЭБ.РФ

Александр Новак станет членом совета «ВЭБ.РФ»
Заместитель председателя правительства Александр Новак сменит Андрея Белоусова на месте члена наблюдательного совета госкорпорации развития «ВЭБ.РФ». Такое решение принял премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственной корпорации развития „ВЭБ.РФ“ Белоусова», — говорится в
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