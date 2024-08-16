Мишустин сменил Белоусова на Новака в совете ВЭБ.РФ

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Панельная сессия на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2024) с участием Андрея Костина, Антона Силуанова и Александра Новака. День третий., новак александр
Александр Новак станет членом совета «ВЭБ.РФ» Фото:

Заместитель председателя правительства Александр Новак сменит Андрея Белоусова на месте члена наблюдательного совета госкорпорации развития «ВЭБ.РФ». Такое решение принял премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственной корпорации развития „ВЭБ.РФ“ Белоусова», — говорится в распоряжении Мишустина, опубликованном на сайте правовых актов. Отмечается, что на его место назначен Новак.

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Заместитель председателя правительства Александр Новак сменит Андрея Белоусова на месте члена наблюдательного совета госкорпорации развития «ВЭБ.РФ». Такое решение принял премьер-министр России Михаил Мишустин. «Прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственной корпорации развития „ВЭБ.РФ“ Белоусова», — говорится в распоряжении Мишустина, опубликованном на сайте правовых актов. Отмечается, что на его место назначен Новак.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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