Мишустин сменил Белоусова на Новака в совете ВЭБ.РФ

16 августа 2024 в 21:27 Размер текста - 17 +

Александр Новак станет членом совета «ВЭБ.РФ» Фото: Роман Наумов © URA.RU Заместитель председателя правительства Александр Новак сменит Андрея Белоусова на месте члена наблюдательного совета госкорпорации развития «ВЭБ.РФ». Такое решение принял премьер-министр России Михаил Мишустин. «Прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственной корпорации развития „ВЭБ.РФ“ Белоусова», — говорится в распоряжении Мишустина, опубликованном на сайте правовых актов. Отмечается, что на его место назначен Новак. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель председателя правительства Александр Новак сменит Андрея Белоусова на месте члена наблюдательного совета госкорпорации развития «ВЭБ.РФ». Такое решение принял премьер-министр России Михаил Мишустин. «Прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственной корпорации развития „ВЭБ.РФ“ Белоусова», — говорится в распоряжении Мишустина, опубликованном на сайте правовых актов. Отмечается, что на его место назначен Новак.