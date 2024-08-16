16 августа 2024

Екатеринбуржцев ждут пасмурные праздничные выходные

«Яндекс.Погода»: в Екатеринбурге будут пасмурные выходные на 301-летие города
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Температура днем не поднимется выше +17 градусов (архивное фото)
Температура днем не поднимется выше +17 градусов (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Екатеринбург отмечает 301 год

В Екатеринбурге на праздничные выходные в честь Дня города ожидается прохладная и пасмурная погода. Прогнозом с URA.RU поделились представители «Яндекс.Погоды».

«В субботу, 17 августа, в Екатеринбурге ожидается преимущественно пасмурная погода, в течение дня возможны дожди. Утром температура воздуха составит от +12 до +15 градусов, а днем не поднимется выше +16–17 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 3–5 метров в секунду», — поделились в сервисе прогнозом на 301-летие.

На следующий день после масштабных гуляний прогнозируется, что небо останется облачным, в начале дня возможен дождь, который прекратится к ночи. Утром будет около +12-16 градусов тепла. Днем ожидается повышение градуса до +17-18. Ночью же термометры опустятся до значений от +13 до +15 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на праздничные выходные в честь Дня города ожидается прохладная и пасмурная погода. Прогнозом с URA.RU поделились представители «Яндекс.Погоды». «В субботу, 17 августа, в Екатеринбурге ожидается преимущественно пасмурная погода, в течение дня возможны дожди. Утром температура воздуха составит от +12 до +15 градусов, а днем не поднимется выше +16–17 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 3–5 метров в секунду», — поделились в сервисе прогнозом на 301-летие. На следующий день после масштабных гуляний прогнозируется, что небо останется облачным, в начале дня возможен дождь, который прекратится к ночи. Утром будет около +12-16 градусов тепла. Днем ожидается повышение градуса до +17-18. Ночью же термометры опустятся до значений от +13 до +15 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...