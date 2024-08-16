Екатеринбуржцев ждут пасмурные праздничные выходные

В Екатеринбурге на праздничные выходные в честь Дня города ожидается прохладная и пасмурная погода. Прогнозом с URA.RU поделились представители «Яндекс.Погоды».
«В субботу, 17 августа, в Екатеринбурге ожидается преимущественно пасмурная погода, в течение дня возможны дожди. Утром температура воздуха составит от +12 до +15 градусов, а днем не поднимется выше +16–17 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 3–5 метров в секунду», — поделились в сервисе прогнозом на 301-летие.
На следующий день после масштабных гуляний прогнозируется, что небо останется облачным, в начале дня возможен дождь, который прекратится к ночи. Утром будет около +12-16 градусов тепла. Днем ожидается повышение градуса до +17-18. Ночью же термометры опустятся до значений от +13 до +15 градусов.
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